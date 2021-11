Gli indimenticabili dimenticati

Esistono film che resteranno per sempre nella storia del cinema e nel cuore degli spettatori.

Film che hanno emozionato, fatto piangere e segnato un'epoca. E hanno regalato fama e gloria ai loro interpreti... Ops, non a tutti però: eccovi infatti alcuni film i cui protagonisti hanno poi avuto una carriera diversa da quella che ci si sarebbe aspettato.

Colazione da Tiffany

L'autore del romanzo (molto più agrodolce della pellicola) da cui fu tratto il film, Truman Capote, avrebbe visto nella parte della protagonista Marilyn Monroe. Il ruolo andò invece a Audrey Hepburn, che lo interpretò in modo magistrale. Accanto a lei, principale interprete maschile, George Peppard. Il regista Blake Edwards non era convinto di questa scelta e anche l'intesa con la Hepburn e l'altra protagonista, Patricia Neal, non fu grande. La Neal addirittura trovò Peppard "freddo e presuntuoso". Dopo "Colazione da Tiffany", l'attore recitò in film minori e infine trovò il suo "ruolo della vita" e maggior fortuna intepretando la serie televisiva "A-Team" (era il Col. John "Hannibal" Smith).

Il tempo delle mele

La pellicola lanciò la giovanissima Sophie Marceau. Accanto a lei recitava Alexandre Sterling, nel ruolo di Mathieu. Nonostante l'enorme successo del film, il giovane Sterling non seguì una carriera nel cinema. Preferì invece darsi alla musica, incidendo 4 album tra gli anni Ottanta e i Novanta. Di questi, solo "Bal à Buckingham" ha avuto un certo riscontro di pubblico. Pierre Cosso, interprete de "Il tempo delle mele 2", ha poi recitato in alcuni film francesi e statunitensi e ha girato il mondo in barca a vela. In Italia lo abbiamo visto nella fiction "Anna e i cinque, con Sabrina Ferilli, e nel programma tv "Ballando con le stelle".

Dirty Dancing

"Non si mette Baby in un angolo" è una delle frasi più celebri della commedia romantica interpretata da Patrick Swayze e Jennifer Grey. Ma, mentre la carriera di Swayze decollò, quella della Grey, interprete appunto di Baby, andò davvero a finire nell'angolo. Ecco perché. Poco prima dell'uscita del film, Jennifer e l'allora fidanzato Matthew Broderick ebbero un incidente automobilistico in Irlanda. L'auto guidata da Broderick investì e uccise due persone. Jennifer riportò un grave trauma fisico e profonde ferite psicologiche e perse interesse per la carriera. Nel 1989 affrontò un intervento estetico al naso che cambiò la sua fisionomia; un secondo intervento la rese del tutto irriconoscibile. Intanto l'attrice recitava in film minori; da ricordare le sue apparizioni in serie tv come "Friends", "Grey's Anatomy" o "Dottor House". Vennero poi altri problemi di salute e operazioni delicate alla colonna vertebrale e alla tiroide. Adesso l'attrice è tornata in salute, si è data alla professione di doppiatrice e ha partecipato all’undicesima stagione dell'edizione USA di “Ballando con le stelle“, vincendola.

Ufficiale e gentiluomo

Oltre a Richard Gere, affascinante come non mai, nel film c'era anche lei, Debra Winger, bravissima attrice, tre volte candidata all'Oscar e interprete di film celebri come "Urban cowboy", "Voglia di tenerezza", "Il tè nel deserto". Debra era un'attrice molto schietta (di Richard Gere disse che era un "gran bel carciofone") e si trovò a disagio nello star system di Hollywood. Così, mentre già i pettegolezzi malevoli spargevano in giro la voce che avesse un pessimo carattere e fosse impossibile lavorare con lei, la Winger preferì allontanarsi dal cinema. "Prima che sia Hollywood a voltarmi le spalle, sono io che dico addio allo show business, agli Studios che fanno solo mercato e hanno perso linfa vitale", disse. E lo mise in pratica: si sbarazzò della villa che possedeva a Beverly Hills e andò a vivere nel deserto con un tuareg conosciuto durante le riprese di "Un tè nel deserto". Nonostante questo, la Winger ha continuato a recitare in qualche film che le piaceva, ha fatto teatro, tenuto seminari all' Università, si è sposata due volte (con l'attore Timothy Hutton e l'attore e regista Arliss Howard) e ha avuto 3 figli. Nel 2006 Rosanna Arquette le dedica il film documentario "Searching Debra Winger".

