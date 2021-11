Meg Ryan e Jodie Foster: carriere a confronto

Il 19 novembre Jodie Foster e Meg Ryan festeggiano il compleanno. Jodie è nata a Los Angeles nel 1962, Meg l'anno prima, a Fairfield, nel Connecticut.

Entrambe bionde, entrambe molto amate dal pubblico, hanno avuto carriere diverse. Jodie ha esordito a soli sei anni nella serie televisiva "Mayberry R.F.D.". Ne aveva appena dieci quando apparve per la prima volta al cinema nel film "Due ragazzi e un leone". A quattordici anni interpreta, al fianco di Robert De Niro, il film cult di Martin Scorsese "Taxi Driver", che le vale la sua prima candidatura ai Premi Oscar 1977 come miglior attrice non protagonista.

Meno precoce Meg, che esordisce al cinema solo nel 1981 con il film "Ricche e famose". Il suo vero successo è del 1989, per la sua memorabile interpretazione di Sally Albright nel film "Harry, ti presento Sally..." di Rob Reiner. Meg ottiene una candidatura ai Golden Globe per la migliore attrice in un film commedia o musicale.

Gli Anni Ottanta e Novanta sono gli anni d'oro per Meg, che interpreta commedie romantiche di successo come "Insonnia d'amore", con Tom Hanks (seconda candidatura al Golden Globe) e "C'è posta per te", sempre con Tom Hanks e terza candidatura ai Golden Globe. Nel nuovo millennio invece, dopo "Kate e Leopold", con Hugh Jackman, la sua carriera si appanna. Il suo ultimo film è "Ithaca - L'attesa di un ritorno", di cui ha curato anche la regia.

Più regolare la carriera di Jodie, che nel corso degli anni interpreta film come "Sotto accusa" di Jonathan Kaplan, "Il silenzio degli innocenti ", di Jonathan Demme, "Il mio piccolo genio", di cui è regista, "Sommersby" di Jon Amiel, "Nell" di Michael Apted, "Anna and the King" di Andy Tennant, "Panic Room" di David Fincher, "Carnage" di Roman Polański.

Jodie vince il suo primo Oscar nel 1989, per "Sotto accusa". Il secondo arriva nel 1992 per la sua interpretazione di Clarice Starling ne "Il silenzio degli innocenti". Nel 1994 Jodie è candidata per "Nell". Oltre agli Oscar, Jodie ha vinto tre Golden Globe, tre Premi BAFTA e uno Screen Actors Guild Award.

Jodie e Meg non si sono mai incontrate su un set, anche se si sono "sfiorate" in alcune occasioni. Jodie Foster infatti accettò il ruolo di Annabel in "Maverick", che era stato rifiutato da Meg Ryan.

E i nomi di entrambe furono fatti per il celebre "Shakespeare In Love": il film doveva essere interpretato da Julia Roberts, che però voleva accanto a sé Daniel Day-Lewis, che invece aveva altri impegni. Così, la parte della protagonista fu offerta a Nicole Kidman, Kate Winslet e infine Gwyneth Paltrow. Anche se i produttori avevano pensato a Jodie Foster, Meg Ryan e Winona Ryder.

Insomma, almeno per ora non è possibile vedere insieme le due attrici. A parte questa foto scattata da Herb Ritts, in cui posano con Michelle Pfeiffer.

(Foto Getty Images)