Sophia Loren buon compleanno

Sophia Loren (ma il vero nome è Sofia Costanza Brigida Villani Scicolone) è nata a Roma (anche se ha vissuto vissuto tutta la sua infanzia a Pozzuoli) il 20 settembre del 1934.

Bellissima, bravissima, magnetica e travolgente, è un vero e proprio orgoglio italiano. Nel corso della sua carriera ha ottenuto grandi riconoscimenti , tra cui il Premio Oscar, la Palma d’Oro a Cannes, il BAFTA, il David di Donatello e il Nastro d’argento per "La Ciociara", film diretto da Vittorio de Sica.

La Loren ha recitato anche a Hollywood: tra i suoi film più celebri, "Orgoglio e passione" di Stanley Kramer con Frank Sinatra e Cary Grant, "Timbuctù" con John Wayne, il western "Il diavolo in calzoncini rosa" con Anthony Quinn, "Un marito per Cinzia" con Cary Grant, "Orchidea nera" di Martin Ritt (per cui vince un David di Donatello e la Coppa Volpi alla Mostra del Cinema di Venezia). Ma il sodalizio più riuscito è senz'altro quello con Vittorio De Sica e Marcello Mastroianni, a cui si devono film come "Ieri, oggi, domani" (1963), "Matrimonio all’italiana" (1964), "I girasoli" (1970).

Ecco 3 curiosità sul suo conto.

1- Vive in Svizzera, a Ginevra, nell’ultima casa che ha condiviso con il marito Carlo Ponti. Ma possiede anche un appartamento a New York, nella Trump World Tower.

2 - Per i suoi 80 anni ha pubblicato la sua autobiografia "Ieri, oggi e domani. La mia vita". Il sindaco De Magistris le ha conferito la cittadinanza onoraria della città di Napoli e l'attrice è stata festeggiata con una grande sfilata di moda di Dolce & Gabbana nei Quartieri Spagnoli. Gli stilisti le hanno anche dedicato il rossetto Sophia e l’hanno voluta testimonial di una loro fragranza, con uno spot diretto da Giuseppe Tornatore e con musiche di Ennio Morricone.

3 - Ha due figli: Carlo Jr. nato nel 1968, e Eduardo, nato nel 1973. Carlo jr è un celebre musicista e direttore d’orchestra; Eduardo è sceneggiatore, regista e produttore cinematografico.

(foto Getty Images)