Penelope Cruz brava e meravigliosa e tutte le altre emozioni da Venezia

Emozioni dalla Mostra del Cinema di Venezia. Un'edizione, questa del 2021, che ha visto sfilare sul red carpet una gran quantità di stelle internazionali, da Jennifer Lopez e Ben Affleck a Timothée Chalamet e Zandaya, da Javier Bardem a Penelope Criz.

E proprio Penelope Cruz, premiata con la Coppa Volpi come miglior attrice in "Madres Paralelas", ha conquistato il pubblico, con il suo discorso commosso in tre lingue, tra cui l'italiano, il ringraziamento a Pedro Almodovar, regista del film («Grazie per esserti fidato, per ispirarmi ogni giorno, per la tua presenza sul set, la tua etica impeccabile, il tuo senso artistico, la tua attenzione ai dettagli. Hai di nuovo creato una magia, non potrei essere più orgogliosa, ti adoro») e per le sue vere “madri parallele” («Mia madre, la mia migliore amica e l’insegnante migliore, e la madre di Javier, che alla fine del nostro ultimo dialogo mi ha detto: “Ti voglio bene”, e con un filo di voce: “Coppa Volpi”. Come faceva a saperlo?»).

Lacrime di commozione per Paolo Sorrentino, che ha ricevuto il Leone d'argento Gran Premio della Giuria per il suo "E' stata la mando di Dio", che racconta la tragedia familiare che lo ha colpito da adolescente.

Entusiasmo poi per la madrina della Mostra, Serena Rossi, che si è mostrata eccezionale e solare "padrona di casa" a Venezia.

Questi premi assegnati dalla Giuria:

Leone d’oro: L’ÉVÉNEMENT di Audrey Diwan (Francia)

Leone d'argento - premio per la miglio regia: Jane Campion per il film THE POWER OF THE DOG (Nuova Zelanda, Australia)

Coppa Volpi per la migliore interpretazione maschile: John Arcilla nel film ON THE JOB: THE MISSING 8 di Erik Matti (Filippine)

Premio speciale della Giuria: IL BUCO di Michelangelo Frammartino (Italia, Francia, Germania)

Premio Marcello Mastroioanni a un giovane attore o attrice emergente: Filippo Scotti

nel film È STATA LA MANO DI DIO di Paolo Sorrentino (Italia)

Premio per la miglior sceneggiatura: Maggie Gyllenhaal per il film THE LOST DAUGHTER di Maggie Gyllenhaal (Grecia, USA, Regno Unito, Israele)

(Foto Getty Images)