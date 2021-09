A Venezia è subito commozione con le bellissime parole d'amore di Benigni per la moglie

Si è aperta la Mostra del Cinema di Venezia, con red carpet scintillanti e presenza di grandi star italiane e internazionali, da Penelope Cruz a Helen Mirren, da Bianca Balti a Alessandro Borghi.

La prima emozione della Mostra è arrivata però da Roberto Benigni, che ha ricevuto il Leone d'oro alla carriera e ha ringraziato con enorme amore la moglie Nicoletta Braschi.

Queste le sue parole: « Il premio va a mia moglie, se qualcosa di buono ho fatto è grazie alla sua luce... Io mi meritavo un gattino mentre un Leone d’oro qui a Venezia è il premio più bello e luminoso che si possa avere in Italia e nel mondo». E continua chiamando Nicoletta «la persona che imparadisce la mia mente, come dice Dante». Per concludere: «Abbiamo fatto tutto insieme per 40 anni, io conosco solo un modo per misurare il tempo, con o senza di te. Ce lo dividiamo questo Leone, io mi prendo la coda e a te lascio le ali. Se qualcosa di buono ho fatto è grazie alla tua luce, al tuo talento e al tuo mistero».

Inutile dire che in sala il pubblico si lascia andare a un fragoroso applauso.

(foto Getty Images)