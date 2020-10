Monte Carlo Film Festival de la Comédie: i vincitori

Si è conclusa la 17° edizione del Monte Carlo Film Festival de la Comédie, la rassegna dedicata alla commedia, ideata e diretta da Ezio Greggio.

La premiazione si è svolta al Grimaldi Forum ed è stata condotta da Ezio Greggio.

A trionfare è stata la commedia tedesca "Nightlife” di Simon Verhoeven. La giuria era presieduta dal doppio premio Oscar Nick Vallelonga e composta dalle attrici Sabrina Impacciatore, Lotte Verbeek e Maggie Civantos. I premi per il miglior film, la migliore regia, il premio del pubblico e la menzione speciale all’ensemble del cast sono andati appunto a "Nightlife”. Il film racconta l’avventura del bartender Milo che incontra la donna dei suoi sogni, Sunny, in un fatidico momento e decide di organizzare un appuntamento. Tutto sembra andare per il meglio ma quando il caotico amico di Milo, Renzo, fa la sua comparsa, la serata romantica si trasforma in un susseguirsi di equivoci sullo sfondo della nightlife di Berlino.

Miglior attrice è stata Candela’ Pena nel film “La Boda de Rosa” diretto da Icìar Bollain. Il Premio al miglior attore è andato a Nando Paone per “Il ladro di cardellini” di Carlo Luglio. Il premio per il miglior cortometraggio è stato assegnato a "Cash Stash" di Enya Baroux & Martin Darondeau. Inoltre, il Monte Carlo Film Festival Award è andato a Maggie Civantos, Sabrina Impacciatore e Andrea Morricone; il cineasta francese Patrice Leconte ha ottenuto il Career Award, il premio leader del futuro under 30 è andato all’attore Alessio Lapice, il King of Comedy a Nino Frassica e il Legend Award al presidente di giuria Nick Vallelonga.