7 curiosità su Hugh Grant che davvero non conoscete

Hugh Grant è nato a a Londra, il 9 settembre 1960. Probabilmente pensate di sapere tutto sull'attore, protagonista di commedie indimenticabili come "Quattro matrimoni e un funerale", "Notting Hill", "L'amore, davvero", "Il diario di Bridget Jones", "Scrivimi una canzone". Be', eccovi 7 curiosità sul suo conto che ben pochi conoscono.

1- Ha un secondo nome, che è riuscito a tenere segreto per ben trent'anni: Mungo. E si capisce il perché...

2 -In "Notting Hill" non era entusiasta all'idea di baciare Julia Roberts. Il motivo? La bocca dell'attrice, un po' grande. In seguito Hugh si è scusato di questo con Julia. Che lo ha perdonato.

3- E' tra gli attori più ricchi del mondo, con un patrimonio di circa 150 milioni di dollari.

4 - Per allontanare i paparazzi, esasperato, ha lanciato loro contro un tupperware pieno di legumi.

5- Nel film "Scrivimi una canzone" ha cantato tutti i generi musicali.

6 - Ha chiamato la sua casa di produzione Simian (che vuol dire scimmia) Films perché la fidanzata Liz Hurley lo chiamava appunto così.

7 - Ha fiuto per gli affari nell'arte: ha comprato un’ opera ad Andy Warhol per 4 milioni di dollari, e l'ha rivenduta a a 23milioni.

(Foto Getty Images)

