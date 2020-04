Penelope Cruz, buon compleanno

La bellissima attrice spagnola è nata ad Alcobendas, nei pressi di Madrid, il 28 aprile 1974. Muove i suoi primi passi in tv ed esordisce sul grande schermo nel film “Prosciutto prosciutto” di Bigas Luna. A farla scoprire al grande pubblico è però il regista Pedro Almodovar, che le offre una piccola parte in “Carne tremula” e la consacra star in “Tutto su mia madre”. Il sodalizio artistico continuerà con pellicole come “Volver”, “Gli abbracci spezzati”, “Gli amanti passeggeri”. Ma l’autore spagnolo non è l’unico a essere conquistato dal fascino e dal talento di Penelope, che ha studiato recitazione anche a New York e Londra ed è richiesta anche da Hollywood.

Appare infatti in “Vanilla Sky” con Tom Cruise (di cui sarà anche fidanzata), “Il mandolino del capitano Corelli”, “Vicky Cristina Barcelona” di Woody Allen, nell’ultimo episodio della saga “Pirati dei Caraibi” e in “The Counselor” di Ridley Scott, per ricordare solo i film più noti. In Italia ha recitato per Sergio Castellitto (“Non ti muovere”, “Venuto al mondo”) e Giovanni Veronesi (“Per amore, solo per amore”). Nel 2009 ha vinto l’Oscar come miglior attrice non protagonista (per “Vicky Cristina Barcelona”). Nel 2014 la rivista Esquire l’ha eletta la donna più sexy del mondo. Penelope è sposata con l’attore spagnolo Javier Bardem.