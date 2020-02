San Valentino: i più bei baci del cinema

Il diario di Bridget Jones (2001, regia di Sharon Maguire) Questa commedia è effettivamente più celebre per l’orribile lingerie “lievemente contenente” dell’eroina, la rotondetta e sfortunata in amore Bridget Jones, che per le scene di rovente passione. Ma il momento in cui Bridget (Renée Zellweger) bacia il tanto concupito Daniel (Hugh Grant) è un po’ il trionfo per tutte le ragazze normali ma dall’animo inguaribilmente romantico

Il bacio di Hayez

Il bacio di Klimt

Via col vento (1939, regia di Victor Fleming) Rhett Butler (Clark Gable) e Scarlett O’Hara (Vivien Leigh), sullo fondo della Guerra di Secessione Americana si amano, si detestano, si sposano e naturalmente si baciano. Lieto fine? No, perché dopo il torrido bacio molto altro succede. E Scarlett resterà sola. Con sollievo. Pare infatti che i due attori non andassero molto d’accordo e non amassero baciarsi (sia pure per esigenze di scena…)

Casablanca (1942, regia di Michael Curtiz) Amore strappacuore. Perché chi può resistere all’ultimo bacio, quello dell’addio definitivo, tra le brume dell’aeroporto di Casablanca, tra la bella Ilsa (Ingrid Bergman) e il suo amato Rick (Humphrey Bogart)? Dopo quel bacio, Ilsa e il marito si uniranno alla resistenza antinazista, e Rick si trasferirà nell’Africa equatoriale francese, per sostenere la Francia libera. Amore e impegno politico. Ma senza happy end…

Colazione da Tiffany (1961, regia di Blake Edwards) Lo aspettiamo per tutta la durata del film, quel bacio, ma arriva solo alla fine, sotto un gran diluvio di pioggia e con un micio stritolato tra i due innamorati. Che sono Holly (una più che mai affascinante Audrey Hepburn) e Paul (George Peppard). Lei escort d’alto bordo, lui scrittore squattrinato e mantenuto da una ricca signora. Inevitabile che si innamorino e rinuncino alle rispettive attività, per darsi a una più morigerata vita di coppia… Il bacio che redime

Dirty Dancing (1987, regia di Emile Ardolino) Bacio a suon di danza, tra la dolce Baby (Jennifer Grey) e l’animatore del villaggio turistico Johnny (Patrick Swayze). Una sorta di Giuletta e Romeo dei tempi moderni. Amore contrastato (dalla facoltosa famiglia di lei), peripezie vacanziere e soprattutto tanti balli di coppia. Ormai un classico

Caccia al ladro (1955, regia di Alfred Hitchcock) Thriller, romanticismo e soprattutto molto glamour nel film ambientato a Monte Carlo e interpretato da Cary Grant e Grace Kelly. Lui ex ladro, lei ereditiera americana, e un bacio elegante suggella la love story

Spider- man 2 (2004, regia di Sam Raimi) Qui si prova l’ebbrezza del bacio a testa in giù, tra Spider-man (Tobey Maguire) e Mary Jane (Kirsten Dunst). Il film è stato nominato al People Choice Award per la miglior chimica tra i due protagonisti. Ed effettivamente il bacio è assai intenso e focoso

Vertigo (1958, regia di Alfred Hitchcock) È un thriller, è un capolavoro del cinema, ma è anche una storia romantica, quella tra l’ex detective Scottie (James Stewart), che soffre di vertigini, e Judy (Kim Novak), assoldata per ingannarlo ma alla fine innamorata di lui. La coppia si bacia appassionatamente in cima a un campanile e… Judy si spaventa per un’ombra e precipita giù, sfracellandosi al suolo. Bacio mortale…

I segreti di Brokeback Mountain (2005, Ang Lee) Film premio Oscar e Leone d’Oro a Venezia, vinse anche l’MTV Movie Award per il miglior bacio. Che è quello tra Ennis (Heath Ledger) e Jack (Jake Gyllenhaal), due cowboy del Wyoming, che scoprono di amarsi durante un’estate trascorsa nei pascoli di Brokeback Mountain. Dramma e romanticismo, per un film che nonostante sia uscito a metà degli anni Duemila, non ha mancato di suscitare aspre polemiche

Stregata dalla luna (1987, regia di Norman Jewison) La vedova italoamericana Loretta Castorini (Cher) bacia appassionatamente Ronny (Nicolas Cage), fratello del futuro sposo, sexy panettiere in canottiera anche se privo di una mano. Sulle note della Boheme, il vero amore trionfa. Cher vinse l’Oscar come miglior attrice protagonista

Shrek (2001, regia di Andrew Adamson e Vicky Jenson) Il fascino di Cameron Diaz colpisce sempre, anche se le fattezze cui presta la voce sono quelle dell’orchessa Fiona. Il suo fidanzato? L’orco più simpatico del mondo, naturalmente. Shrek, un colosso color verde pisello ma dal gran cuore. E pure gran baciatore, a quanto pare dal cartoon

A qualcuno piace caldo (1959, regia di Billy Wider) Dice di non poter baciare a causa di un trauma infantile, il giovane miliardario Junior (Tony Curtis). Così, la suonatrice di ukulele Zucchero (Marylin Monroe) cerca di guarirlo… E ci riesce benissimo. Bacio tra sex symbol. In un film a base di travestimenti, scambi d’identità, musica e gangster mafiosi