Blue Note Milano: i live di ottobre 2022

Radio Monte Carlo e il Blue Note di Milano insieme nel segno della musica di qualità.

Questi i live di ottobre selezionati da Radio Monte Carlo.

4 ottobre - Jeremy Pelt Quintet

Jeremy Pelt è considerato tra i migliori trombettisti della scena jazz contemporanea, acclamatissimo dal grande pubblico statunitense e votato “Rising Star” della tromba negli ultimi cinque anni dalla prestigiosa testata Downbeat Magazine.

Nella sua carriera di giovane trombettista, si è esibito accanto a mostri sacri del calibro di Jimmy Heath, Frank Foster e Ravi Coltrane, fino ad arrivare a incidere con il grande Wayne Shorter.

Ha prestato il prezioso sound della sua tromba alla Roy Hargrove Big Band, alla Village Vanguard Orchestra e alla Duke Ellington Big Band.

Il Jeremy Pelt Quintet è fra i gruppi più seguiti e apprezzati del jazz newyorkese.

12 ottobre - Peter Bernstein Quartet feat. Sullivan Fortner, Doug Weiss, Roberto Gatto

Uno fra i più significativi e applauditi esponenti del jazz e della musica improvvisata di oggi. Il chitarrista jazz Peter Bernstein fa parte della scena jazz newyorkese e internazionale dal 1989. Durante la sua carriera ha partecipato a numerose registrazioni ed esibizioni con musicisti del calibro di Sonny Rollins, Bobby Hutcherson, George Coleman, Lou Donaldson, Dr. Lonnie Smith, Fathead Newman, Joshua Redman, Brad Mehldau, Diana Krall, Lee Konitz, Jimmy Cobb e molti altri.

I progetti attuali includono il suo album, Monk, con Doug Weiss e Bill Stewart, un disco solista recentemente pubblicato, Solo Guitar – Live at Smalls e l’acclamato trio di organi con l’organista Larry Goldings e il batterista Bill Stewart.



18 ottobre - Alexis Ffrench

Alexis Ffrench, uno dei più promettenti musicisti del momento che mixa sapientemente il mondo della musica classica con quella contemporanea, sale per la prima volta sul palco del Blue Note Milano. Diplomato alla Royal Academy of Music, a dieci anni Alexis Ffrench vince una borsa di studio per bambini di talento e frequenta la Purcell School prima di trasferirsi alla Guildhall School of Music. Ancora prima della sua educazione accademica, fin dai sette anni Alexis è l’organista della sua chiesa a Bagshot, nel Surrey. Cresciuto in una casa in cui spesso si ascoltavano Stevie Wonder e Marvin Gaye, Alexis ha iniziato a scrivere i suoi primi pezzi a cinque anni, spingendo i suoi genitori a regalargli un pianoforte di seconda mano.

Il suo album Evolution, ha raggiunto la posizione numero 1 nelle classifiche di musica classica e il pianista, compositore e producer ha conquistato più di 100 milioni di stream. Alexis ha suonato da headliner alla Royal Albert Hall, composto musiche per campagne pubblicitarie di Miyake, Hugo Boss e diversi film, collaborato con Paloma Faith e fa parte del management di Little Mix. Il mix di Kendrick Lamar e Bartok, Shostakovich e Ariana Grande, è ben rappresentato nello show settimanale di Alexis su Scala Radio, in cui il compositore illustra l’arte della creazione di una canzone, che sia pop o classica.

26 ottobre - Mark Guiliana

Giovane e già riconosciuto fra i maggiori batteristi al mondo. Con raffinatezza ritmica, vena creativa e originalità di suono, Guiliana sta creando un nuovo idioma batteristico che unisce due virtuosismi: alla batteria acustica e alla programmazione elettronica. Il giro di collaborazioni di Guiliana include fra gli altri John Medeski, John Scofield, Avishai Cohen, Dave Douglas, Brad Mehldau con cui ha formato il duo Mehliana; e musicisti di provenienze diverse dal jazz come Matt Cameron (Soundgarden, Pearl Jam), la cantante Meshell Ndegeocello, l’artista reggae/hip-hop Matisyahu, il cantante e oudista Dhafer Youssef. Guiliana è Best Jazz Drummer 2017 per i lettori di ‘Modern Drummer’ e Rising Star per i critici di ‘DownBeat’. ‘Jazz Times’ lo ha definito “un maestro di tecnica dalla rara musicalità, uno dei più influenti batteristi della sua generazione”. In Blackstar – ultimo straordinario album di David Bowie – il drumming energetico di Guiliana si impone come uno dei motori trainanti del disco.