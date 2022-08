Blue Note Milano: i live di settembre 2022

Radio Monte Carlo e il Blue Note di Milano insieme nel segno della musica di qualità.

Questi i live di settembre selezionati da Radio Monte Carlo.

7 settembre - Camille Bertault & David Helbock

Sono tra i personaggi più sbalorditivi e talentuosi della corte di musicisti jazz europei attualmente sulla trentina. I loro viaggi nella musica improvvisata sono sempre avventurosi, giocosi ed emozionanti. Lei è la nuova stella nascente del jazz vocale francese. Lui, di origine austriaca, è uno dei pianisti più affascinanti della scena attuale. Le due personalità potrebbero sembrare agli antipodi, ma l’umorismo di Bertault e la calma e sicurezza di sé di Helbock sembrano essere diversi solo in superficie. Quando si tratta delle loro scelte musicali, sono enfaticamente sullo stesso piano. Ognuno è sorprendentemente versatile, con un innato senso drammaturgico. Questo duo voce-pianoforte raggiunge livelli incredibili di inventiva nell’ultimo album “Playround”.

13 settembre - Quinn Oulton

Polistrumentista, cantante e produttore londinese dallo stile unico, che unisce trame acustiche ad elettronica. Quinn ha preso in mano il sassofono in tenera età. La sua sete di musica è stata alimentata dai mentori Julian Joseph e Soweto Kinch, due pesi massimi della scena jazz britannica. Sebbene il jazz fosse il suo obiettivo, era anche circondato da musica blues, folk e rock a casa grazie alla variegata collezione di dischi di suo padre. Il suo album di debutto “Alexithymia” uscito a maggio 2022, vede la sperimentazione stilistica e materica fondersi in un suono potentemente creativo, personale ed emotivo.

21 settembre - Camilla George

Sassofonista visionaria, Camilla George è anche compositrice, bandleader e innovatrice. Le sue forti radici culturali e l’amore per la fusione di musica africana e occidentale hanno ispirato il suo stile unico, che la ha resa una delle protagoniste della nuova scena jazz londinese. La sua musica è una miscela ipnotizzante di afrofuturismo, hip hop e jazz, con un sottotesto politico che ha una potente connessione con l’identità e l’eredità delle sue origini nigeriane. Il suo ultimo album in studio, “Ibio Ibio”, è un tributo alla sua tribù, il popolo Ibibio della costa sudorientale della Nigeria e presenta una formazione incredibile, tra cui Daniel Casimir, Sarah Tandy, Winton Clifford, Renato Paris, Sheila Maurice-Grey, Rosie Turton, Shirley Tetteh, il batterista hip hop, Daru Jones, il rapper di Birmingham, Lady Sanity e Sam Jones.

Scopri la programmazione di settembre