Appuntamento a Firenze, al Museo degli Innocenti, dal 20 ottobre 2022 al 26 marzo 2023 per la grande mostra dedicata al geniale artista olandese Maurits Cornelis Escher.

L'esposizione, record di incassi, permette di ammirare oltre 200 opere dell'artista, ospitate in una sede espositiva unica, gli spazi dello storico Museo degli Innocenti, complesso monumentale progettato da Filippo Brunelleschi

Maurits Cornelis Escher è tra gli artisti più amati in tutto. Nacque nel 1898 in Olanda, dove morì nel 1972. Escher visse per molti anni, rappresentandola in molte sue opere.

Il mondo creato da Escher nelle sue celebri incisioni e litografie è unico, immaginifico, impossibile, mistura originale di arte, matematica, scienza, fisica, design. La mostra propone alcune delle opere più iconiche della sua produzione come Mano con sfera riflettente (1935), Vincolo d’unione (1956), Metamorfosi II (1939), Giorno e notte (1938) e la serie degli Emblemata.



Il Museo degli Innocenti era in origine un grande centro d’accoglienza per bambini. Tra storia, arte e architettura, la collezione del Museo presenta opere acquisite tramite donazioni o in seguito all’accorpamento di altre istituzioni assistenziali e contiene alcuni capolavori di artisti di grande rilievo tra i quali Domenico Ghirlandaio, Luca e Andrea della Robbia, Sandro Botticelli e

Piero di Cosimo.

Tutte le informazioni sul sito www.museodeglinnocenti.it