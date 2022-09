Paris Bordon 1500-1571 Pittore divino

Paris Bordon, Madonna con il Bambino, i santi Girolamo e Antonio abate e un devoto, 1525 circa, olio su tavola, cm 61 × 82,9, Glasgow, Kelvingrove Art Gallery and Museum, Lent by Glasgow Life (Glasgow Museums) on behalf of Glasgow City Council, Bequeathed by Jane Graham Gilbert, 1877, inv. 570 CREDITO FOTO: © CSG CIC Glasgow Museums Collection / Bequeathed by Jane Graham Gilbert, 1877 / Bridgeman Images