Earth's Memory - I ghiacciai, testimoni della crisi climatica

Fotografia storica - Le Torri del Paine in Patagonia cilena. 1945 Alberto Maria De Agostini © Museo Borgatello di Punta Arenas Fotografia moderna - modern photography ITA A 71 anni dall’immagine storica, il Ghiacciaio Torres del Paine, nell’omonimo Parco Nazionale cileno, si è ritirato creando un grande lago lungo quasi due chilometri. 2016 Fabiano Ventura - © Associazione Macromicro ENG 71 years later, the Paine Towers Glacier in the National Park of the Paine Towers in Chile retreated to create a large lake about two kilometers long. 2016 Fabiano Ventura - © Associazione Macromicro