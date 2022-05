Sono gli scenografici spazi del Palazzo della Gran Guardia a Verona, a ospitare, dal 13 maggio fino al 2 ottobre la grande esposizione intitolata "Caroto e le arti tra Mantegna e Veronese" e dedicata a Giovan Francesco Caroto (1480 circa 1555), che racconta l’evoluzione del grande pittore con oltre 100 opere provenienti da alcune delle più prestigiose collezioni italiane ed estere.

Il percorso espositivo è articolato in sezioni che mettono in luce momenti particolari della carriera

di Caroto e significativi aspetti dei suoi interessi e della sua personalità artistica (tre sezioni ospitano installazioni multimediali). Questi i titoli delle sezioni:

1. Giovan Francesco Caroto, tra Verona e Mantova, all’ombra di Mantegna

2. In viaggio tra Milano e Casale Monferrato

3. Giovan Francesco e l’arte del ritratto

4. Giovanni Caroto pittore

5. Verona, gli anni della maturità

6. I Caroto e la famiglia Della Torre

7. Da Caroto a Paolo Veronese: nuovi orizzonti della pittura veronese

8. Giovanni Caroto testimone di antichità

9. Tra arti e scienze naturali: la bottega dello speziale e la Wunderkammer del museo Calzolari



Alla mostra si collega una rete di itinerari artistici nelle chiese cittadine in cui si trovano pere dell'artista.

I curatori della mostra (Francesca Rossi Direttore dei Musei Civici di Verona, Gianni Peretti Storico dell’arte, Edoardo Rossetti Scuola Universitaria Professionale Svizzera Italiana – SUPSI Lugano) evidenziano il ruolo di primordine dell’artista: “Giovan Francesco Caroto è l’emblema della capacità degli artisti veronesi di muoversi su aree geografiche diverse della Penisola riuscendo a contaminare quanto appreso in gioventù e inserendo la loro città in una complessa rete di relazioni artistiche".



Giovan Francesco Caroto visse a Mantova, alla corte dei Gonzaga, sotto l’egida di Mantegna; a Milano , al servizio di Antonio Maria Visconti; a Casale Monferrato, alla corte del marchese Guglielmo IX Paleologo. Conobbe e apprezzò la pittura fiamminga e nordica e anche Raffaello e i suoi seguaci, si dedicò a pittura, miniatura, disegno naturalistico, medaglistica, statuaria, ma raggiunse forse i suoi esiti più personali e felici nel ritratto e e nella pittura di paesaggio.