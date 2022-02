Monet - Capolavori dal Musée Marmottan Monet di Parigi

Palazzo Ducale di Genova ospita, dall'11 febbraio al 22 maggio, una straordinaria mostra dedicata a Monet, con cinquanta opere dell’artista più amato tra gli Impressionisti. Si tratta dei capolavori provenienti dal celebre Musée Marmottan Monet di Parigi.

Sono gli spazi del Munizioniere ad accogliere quelle che sono tra alcune le punte di diamante della produzione artistica di Monet, dipinti che l’artista ha conservato gelosamente nella sua casa di Giverny fino alla morte, perché non desiderava separarsene.

Del tutto inedito e suggestivo l'allestimento, che consente un viaggio del tutto nuovo nel mondo di Monet.

Amante della natura e dei giardini, Monte ha sempre preferito la vita in campagna e ha dipinto ripetutamente le aiuole che allietavano le sue prime case ad Argenteuil e i suoi magnifici giardini a Giverny, dove nacquero alcuni dei suoi capolavori più noti.

L'esposizione accoglie il pubblico come in un onirico giardino lussureggiante e mostra dipinti come Ninfee (1916-1919 ca.), Iris (1924-1925 ca.), Emerocallidi (1914-1917 ca.), Salice piangente (1918-1919 ca.), le varie versioni de Il ponte giapponese e la sua ultima e magica opera Le rose (1925-1926 ca.).

La mostra è curata da Marianne Mathieu, studiosa di Monet e direttrice scientifica del Musée Marmottan Monet, che possiede il nucleo più grande al mondo di opere di Monet, frutto di una generosa donazione del figlio Michel.

Tutte le informazioni sui siti

www.palazzoducale.genova.it

www.monetgenova.it