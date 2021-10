Il mare, la sua profonda bellezza e la necessità di tutelarlo sono gli affascinanti temi della mostra interattiva e multimediale "IllusiOcean, il mare che non ti aspetti", in calendario all’Università di Milano-Bicocca fino al 31 gennaio 2022.

L'idea ispiratrice dell'esposizione (ideata e coordinata da Paolo Galli, docente di ecologia dell’Ateneo, e realizzata in collaborazione con Mondadori Media e Museo Nazionale del Cinema di Torino) è quella di raccontare la suggestiva biodiversità del mare e i segreti del suo meraviglioso ecosistema attraverso il linguaggio delle illusioni.

Grazie alla collaborazione con Mondadori Media, da fine ottobre la mostra sarà fruibile anche online, in esclusiva sul sito di Focus. L’esperienza con “IllusiOcean” non si limita alla mostra. Durante tutto il periodo dell’esposizione Focus e Focus Junior offriranno infatti un ricco programma di iniziative, approfondimenti e curiosità sui temi sviluppati dalla mostra, per sensibilizzare i lettori sul mondo marino.

Tre sono le aree tematiche in cui si articola il percorso della mostra, vero e proprio viaggio alla scoperta di meraviglie e sorprese.

La prima area espositiva grazie a visori in 3D permette di esplorare le bellezze della barriera corallina, immergersi virtualmente nei fondali delle Maldive, fluttuare tra le meduse (niente paura, sono realizzate in vetro di Murano) della suggestiva Stanza degli Specchi. La stanza “Mare sotto i Riflettori, il cinema racconta gli oceani” fa invece conoscere tutta la magia del cinema sottomarino, attraverso filmati, oggetti e curiosità uniche. E' dedicato ai bambini il “Labirinto dei segreti marini”

La seconda area della mostra ospita 30 gigantografie, scattate da alcuni tra i più grandi esperti di fotografia subacquea e dedicate a illustrare le suggestive illusioni create dalla natura nei nostri oceani.

La terza area ospita i lavori svolti dagli studenti dei Licei scientifici Vittorio Veneto di Milano e Luigi Cremona di Milano e dell’Istituto tecnico agrario Emilio Sereni di Roma.

La mostra è gratuita e aperta tutti i venerdì dalle 11 alle 18 e al sabato, per due volte al mese, negli stessi orari, presso la Galleria della scienza. Per accedere è necessaria la prenotazione sul sito illusiocean.it e la presentazione del green pass all’ingresso.