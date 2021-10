Un'eccezionale mostra, in calendario dal 21 ottobre 2021 al 13 febbraio 2022 al Mart Rovereto, permette di esplorare l'attualità dell'opera di Fortunato Depero e delle sue sperimentazioni e le influenze delle sue ricerche negli ambiti dell'arte, della moda, del design dagli anni Settanta ad oggi.

Intitolata "Depero new Depero" e a cura di Nicoletta Boschiero, l'esposizione permette di ammirare circa 500 lavori tra opere, disegni, mobili, oggetti, manifesti, fotografie, libri e riviste; una decina di video e film realizzati negli ultimi 20 anni; fumetti e oggetti di design, oltre ai celebri prodotti Campari.

Fortunato Depero fu un artista poliedrico impegnato su vari fronti e ambiti di sperimentazione, dalla pittura ai complessi plastici motorumoristi, dalla grafica al teatro, dalla poesia alla comunicazione, dalla lirica ai progetti editoriali. Alla sua morte, nel 1960, lasciò al Comune di Rovereto l’unico museo futurista italiano e il suo archivio personale, comprensivo di circa 3000 oggetti, Senza Depero, dunque, il Mart di Rovereto non esisterebbe.

Negli anni il Mart ha dato seguito alle idee di Depero, trasformando il suo lascito in un patrimonio in divenire e la grande mostra "Depero New Depero" rende conto di questa storia che spazia dall’arte all’editoria, dal teatro al design, dal fumetto al cinema.

Sono 5 le sezioni della mostra: Introduzione, Ricostruzioni, Effetto Depero, America, Museo, Conservazione/Educazione.

Introduzione

Tra il 1957 e il 1960, negli ultimi anni della sua vita, Fortunato Depero realizza la Galleria museo Depero, primo e unico museo futurista in Italia. Nel 1987 la Galleria diventa parte integrante del Mart che riserva all’artista un ruolo di primo piano nella sua programmazione espositiva. Nel 2009, dopo un lungo restauro e un ampliamento firmato dall’architetto Renato Rizzi, la Galleria rinasce con un nuovo nome: Casa d’Arte Futurista Depero, in memoria dell’officina fondata a Rovereto nel 1919 e chiusa negli anni Quaranta.

Ricostruzioni

E' possibile ammirare le ricostruzioni di due scenografie di Depero andate perdute, i Balli Plastici e Le chant du rossignol, oltre ad arredi realizzati dall’Istituto Statale d’Arte Policarpo Petrocchi di Pistoia su disegni originali dell’artista.

Effetto Depero

La sezione mette in luce l’apporto dato dal futurismo al design, al fumetto e alla grafica. Tra i designer che hanno riconosciuto apertamente l’influenza di Depero sul proprio lavoro vi sono Ettore Sottsass e Alessandro Mendini.

America

Se la rielaborazione degli oggetti deperiani ha caratterizzato gli anni Ottanta e Novanta, negli anni Duemila si cambia rotta: la storia e l’opera di Depero viene raccontata soprattutto attraverso film e video. Appositamente per quest’esposizione sono stati realizzati alcuni video dedicati al soggiorno newyorchese dall’artista. "New York film vissuto" narra la difficile esperienza americana di Depero: è il periodo della Grande depressione che sconvolge l'economia mondiale e travolge anche Depero mentre tenta faticosamente di farsi strada, con la sua arte, nella metropoli.

Museo

I documenti d’archivio, le riviste, le fotografie e i libri provenienti dall’Archivio del ‘900 del Mart rappresentano l’ambito legato allo studio e alla ricerca dell’opera di Fortunato Depero. Il ruolo dell’archivio si è ampliato nel tempo, offrendo supporto non solo agli studiosi ma anche a progetti creativi in diversi contesti: radiofonici, cinematografici, teatrali e del graphic novel.

Conservazione/Educazione

La conservazione e valorizzazione dei manufatti di Depero riveste un ruolo di primo piano nella storia del museo. In preparazione di questa mostra sono stati sottoposti a manutenzione alcuni dei materiali più caratteristici della produzione deperiana. Fin dai suoi esordi, il dipartimento educativo del Mart ha dedicato all’artista futurista numerosi progetti laboratoriali, contraddistinti dall’idea di “giocare con l’arte”: un modo per sperimentare creativamente linguaggi e materiali, scomporre e ricomporre le forme, trovare soluzioni sorprendenti.

Maggiori informazioni sul sito www.mart.trento.it