World Press Photo 2020

Il Forte di Bard, in Val d'Aosta, conferma la sua vocazione a ospitare i grandi eventi legati alla fotografia. Dal 10 marzo al 15 aprile 2021 infatti accoglie la nuova edizione di World Press Photo, il più prestigioso premio al mondo di foto-giornalismo.

Radio Monte Carlo è radio ufficiale

World Press Photo è il premio che racconta la enorme capacità documentale e narrativa delle immagini, rivelandone il fondamentale ruolo di testimonianza storica del nostro tempo. Ideato nel 1955 dalla World Press Photo Foundation, è giunto adesso alla 63°edizione.

A essere esposte sono le 140 immagini vincitrici e più rappresentative del 2019, divise in otto diverse categorie: Contemporary issues, Environment, General news, Long Term Projects, Spot news, Nature, Portraits, Sport e Spot news. Le fotografie sono state scelte da una giuria di esperti internazionali che ha esaminato i lavori di 4.282 fotografi, provenienti da 125 paesi per un totale di 73.996 immagini. Sono arrivati in finale 44 fotografi, provenienti da 24 paesi, tra cui sei italiani.

La foto dell'anno è "Straight Voice" di Yasuyoshi Chiba. A essere ritratto, un giovane che, illuminato dai telefoni cellulari dei suoi compagni, recita poesie nel corso di una manifestazione di protesta che reclama un governo democratico per il Sudan.

Il premio “World Press Photo Story of the Year” è andato a Romain Laurendeau con "Kho, The Genesis of Revolt", sul profondo disagio della gioventù algerina.

Sei gli italiani premiati: Fabio Bucciarelli, secondo premio nella sezione “General news, storie”, Lorenzo Tugnoli primo nella sezione “Contemporary issues, storie”, Nicolò Filippo Rosso terzo nella sezione “Contemporary issues, storie”, Luca Locatelli, primo nella sezione “Ambiente, storie”, Alessio Mamo secondo in “General news” e Daniele Volpe, primo per la categoria “Progetti a lungo termine”.

Quest'anno l'allestimento al Forte di Bard è arricchito dal Winner Wall, un maxicombo di 3x5 metri di grandezza che presenta le migliori foto vincitrici del premio Foto dell’Anno dal 1955, anno della prima mostra, a oggi.

Scopri di più sul sito www.fortedibard.it