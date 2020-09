Rolli Days Live & Digital: ritorno nei meravigliosi Palazzi di Genova

Dal 9 all'11 ottobre a Genova si riaprono le porte dei sontuosi Palazzi dei Rolli, Patrimonio dell’Umanità UNESCO, grazie ai Rolli Days Live & Digital, che offrono la preziosa opportunità di entrare nelle sontuose dimore dei Rolli e ammirare i loro cicli di affreschi e le collezioni pittoriche.

I Palazzi dei Rolli accolgono adesso i visitatori in una inedita e ricchissima modalità “Live & Digital”. Insieme alla possibilità di prenotare le esclusive visite all’interno dei palazzi guidate dai Divulgatori Scientifici, infatti, l’evento è arricchito da concerti di musica antica e contemporanea e contenuti inediti accessibili attraverso le piattaforme digitali, che permettono di spingere gli occhi dove dal vivo non sarebbe possibile entrare, facendo così tesoro dell'eccellente esperienza realizzata in primavera, durante la Rolli Days Digital Week, i cui splendidi video hanno avuto un grande apprezzamento da parte del pubblico.

I video dei Rolli Days Live & Digital presentano Palazzo Agostino Ayrolo, oggi Negrone (uno dei luoghi più significativi e suggestivi del Seicento genovese), Palazzo Ottavio Imperiale, poi Sauli e De Mari, detto “del Melograno”, l'Abbazia di San Nicolò del Boschetto.

Radio Monte Carlo è la radio ufficiale e ha selezionato in esclusiva una emozionante playlist ad hoc, per accompagnare in maniera ancora più suggestiva le visite virtuali alle dimore dei Rolli.

I Rolli Days Live & Digital anticipano di un solo giorno la ricorrenza dell’arrivo su suolo americano del navigatore genovese Cristoforo Colombo, avvenuto il 12 ottobre 1492. Si trattò di un evento di grande portata storica, che influenzò profondamente la storia mondiale e l'economia spagnola e genovese, favorendo il grandioso exploit dell'aristocrazia della Superba. Un contenuto digitale inedito esplorerà la figura di Colombo e il significato dei suoi viaggi e sarà anche l’occasione per scoprire i più significativi luoghi “colombiani” della città. Sarà anche esposto, al piano nobile di Palazzo Nicolosio Lomellino Centurione Podestà, il ritratto su tavola di Cristoforo Colombo attribuito a Ridolfo del Ghirlandaio, probabilmente l’immagine più nota del navigatore.

La parte digitale dei Rolli Days Live & Digital vanta anche il video con la coreografia dedicata ai Palazzi dei Rolli da Jacopo Bellussi, danzatore genovese primo ballerino dell’Hamburg Ballet, che, in coppia con Yun Su Park, anche lei ballerina dell’Hamburg Ballet, danza negli spazi dei Palazzi dei Rolli.

Per garantire la necessaria serenità e sicurezza della visita ai Palazzi dei Rolli è necessaria una prenotazione online per l’ingresso a ciascun sito, che sarà quindi accessibile a orari stabiliti; le visite dureranno circa 30 minuti ciascuna, per gruppi di dimensioni limitate: si elimineranno così i rischi di assembramenti, cancellando i tempi di attesa in coda.

Tutti gli aggiornamenti sul programma, sulle modalità di prenotazione e sugli eventi collaterali si trovano sul sito www.visitgenoa/rollydaysottobre.it

Ecco i Palazzi la cui visita è suggerita da Radio Monte Carlo:

Palazzo Stefano Balbi, Museo di Palazzo Reale, via Balbi 10

Palazzo Ambrogio di Negro, via San Luca 2

Palazzo Gerolamo Grimaldi - della Meridiana, Salita San Francesco 4

Palazzo Nicolosio Lomellino, via Garibaldi 7

Albergo dei Poveri, Piazzale Emanuele Brignole 2