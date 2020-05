Natura in posa: la mostra riapre il 2 giugno

Treviso lancia un segnale positivo e di speranza attraverso l’arte. Così, dopo il lockdown, il 2 giugno riaprono i Musei civici Luigi Bailo e Santa Caterina, quest'ultimo con la mostra "Natura in posa. Capolavori dal Kunsthistorisches Museum di Vienna in dialogo con la fotografia contemporanea".

La mostra sarà visitabile fino al 27 settembre 2020. Per dare un segnale positivo e ricordare il ruolo fondamentale dell'arte nella vita di tutti, sarà possibile visitare gratuitamente, fino a domenica 7 giugno, l'esposizione e le collezioni dei Musei civici Santa Caterina e Luigi Bailo.

Inoltre, i cittadini nati e/o residenti a Treviso avranno l’ingresso gratuito alle collezioni civiche del Museo Santa Caterina e Luigi Bailo, nei giorni di martedì e mercoledì, dal 9 giugno al 27 settembre.

L'esposizione "Natura in posa" sarà arricchita da un’interessante novità: il percorso, curato dalla dott.ssa Gerhardinger, "Dalla Natura in posa ai Musei", che mette in relazione alcune opere appartenenti alle collezioni dei musei civici con le opere della mostra.

La mostra "Natura in posa" sarà visitabile, dopo la prima settimana di apertura straordinaria, dal giovedì alla domenica, dalle ore 11 alle 19; i Musei civici Santa Caterina e Luigi Bailo saranno sempre aperti dal martedì alla domenica, rispettivamente dalle 11 alle 19 e dalle 10 alle 18. L'accesso ai Musei civici e alla mostra sarà contingentato nel rispetto di tutte le norme di sicurezza, con alcune prescrizioni da osservare, quali l'obbligo dell'uso della mascherina durante la permanenza in mostra, che non dovrà superare i 90 minuti; la distanza di sicurezza di un metro tra le persone; l'obbligo di igienizzarsi le mani all'ingresso e all'interno delle sale espositive, grazie ai dispenser igienizzanti posti in più punti del Museo. All’ingresso sarà inoltre rilevata la temperatura corporea, con termometro senza contatto; nel caso si registrasse una temperatura maggiore o uguale a 37,5° non sarà possibile accedere al Museo.

I visitatori saranno sempre assistiti dal personale interno, che fornirà ogni informazione sulle regole di comportamento previste, evidenziate anche tramite opportuna segnaletica.