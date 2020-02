Dal 15 febbraio, Verona si arricchisce di una nuova gemma: la Casa-Museo Palazzo Maffei. Dopo un accurato restauro si aprono infatti al pubblico il più importante edificio seicentesco della città e la collezione Luigi Carlon.

Palazzo Maffei si trova proprio nel cuore di Verona, nella suggestiva cornice di Piazza delle Erbe, e toglie il fiato per la sua facciata barocca ora risplendente, l’imponente scalone elicoidale, gli stucchi e le pitture murali del piano nobile. Il Palazzo ospita un'affascinante collezione d'arte, raccontata grazie a un percorso espositivo dalla doppia anima, capace di coniugare l'antico e il moderno. Ben 350 opere in dialogo tra le arti, cinque secoli di storia e autentici capolavori dell'arte italiana moderna e contemporanea, con dipinti della scuola veronese e di grandi come Mirò, Picasso, Braque, de Chirico, Magritte, Max Ernst, Duchamp, Fontana.

La collezione, frutto della passione dell'imprenditore Luigi Carlon, comprende anche mobili d'epoca, vetri antichi, ceramiche rinascimentali e maioliche sei‐settecentesche, argenti, avori, manufatti lignei, pezzi d'arte orientale, rari volumi.



La prima sezione dell'esposizione ricrea l'atmosfera di una dimora privata, con echi delle wunderkammer, all'insegna della sintesi tra le arti, con nuclei tematici d'arte antica in cui irrompe all'improvviso il dialogo con la modernità. La seconda sezione, dedicata al Novecento e all'arte contemporanea, è una vera e propria galleria museale ricca di capolavori.