Tanti auguri Sting! Il celebre musicista è nato a Wallsend, nella periferia a nord di Newcastle, il 2 ottobre 1951.

Sting è lo pseudonimo di Gordon Matthew Thomas Sumner. Nel corso della sua carriera, con I Police poi da solista, ha vinto 17 Grammy Award, 3 BRIT Award e un Golden Globe, vendendo oltre 100 milioni di dischi.

Sting è stato anche candidato per ben 4 volte all'Oscar per la miglior canzone (i film erano "Le follie dell'imperatore","Kate & Leopold", "Ritorno a Cold Mountain" e "Jim: The James Foley Story").

Lo festeggiamo con una ricca gallery fotografica, dagli indimenticabili esordi con i Police (Stewart Copeland e Andy Summers, con cui ha firmato album come "Outlandos d'Amour", "Reggatta de Blanc", "Zenyatta Mondatta", "Ghost in the Machine" e "Synchronicity") alla carriera da solista.

(Foto Corbis)