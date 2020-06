Auguri Nicole Kidman!

È nata a Honolulu, Hawaii, il 20 giugno 1967, ma è di nazionalità australiana (anche se adesso ha anche il passaporto USA) Nicole Kidman, una tra le attrici più amate e di talento dei nostri anni.

L'Oscar per "The Hours"

Premiata con l’Oscar per il film "The Hours" (sulla vita di Virginia Woolf), nel corso della sua carriera ha dimostrato una incredibile versatilità, alternando commedie (“Da morire”, “Vita da strega”, “La donna perfetta”) film storici (“Ritratto di signora”, “The Hours”, “Ritorno a Cold Mountain”, “Australia”, “Fur”), thriller (“The Peacemaker”, "The Others”, “The Interpreter”), perfino film per bambini (“La bussola d’oro”, “Paddington”) e ha lavorato con grandi registi come Stanley Kubrick (“Eyes Wide Shut”) Baz Luhrmann (“Moulin Rouge!”), Lars von Trier (“Dogville”), Werner Herzog (“Queen Of The Desert”).

Da Tom Cruise a Keith Urban

A far conoscere al pubblico la Kidman fu il film “Billy Bathgate – A scuola di gangster”, nel 1991. L’anno prima aveva conosciuto Tom Cruise, lavorando al film “Giorni di tuono”. I due si sarebbero sposati il 24 dicembre del 1990, lavorando poi insieme anche in “Cuori ribelli” e “Eyes Wide Shut”. Il matrimonio durò fino al 2001 e tra i motivi della separazione si parlò di dissidi dovuti alla fede religiosa del marito, tra i più noti seguaci di Scientology. Nel 2006 la Kidman ha sposato il cantante country Keith Urban. (foto Olycom)