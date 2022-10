Il Principe Alberto di Monaco in Calabria per l’ambiente

Il Principe Alberto di Monaco è atteso in Calabria il 7 novembre per una serata di gala volta a sensibilizzare l'opinione pubblica verso le tematiche ambientali, per rieducare al rispetto dell’ecosistema e rendere consapevoli che anche i piccoli gesti quotidiani possono contribuire ad indirizzare verso un futuro migliore in armonia con la natura.

L'evento è stato organizzato da Marco Colasanti, Presidente della sezione italiana della Fondazione voluta e creata dal Principe Alberto II di Monaco nel 2006 per combattere i cambiamenti climatici e difendere la biodiversità, i mari e le risorse idriche del nostro pianeta. In occasione della cena di gala si fornirà un apporto concreto al finanziamento di progetti finalizzati alla salvaguardia del patrimonio ambientale.

La Fondazione, organizzazione internazionale senza scopo di lucro finanziata dal Sovrano monegasco con risorse personali, già diventata punto di riferimento nel settore con oltre 720 progetti sostenuti in questi anni con oltre 92 milioni di euro, raccolti anche attraverso le donazioni, si distingue, fin dal suo esordio, nella promozione di un nuovo equilibrio con la natura, lavorando per la protezione dell’ambiente e per la promozione dello sviluppo sostenibile, sia a livello locale che globale.

Come precisato dallo stesso Sovrano, è solo operando tutti insieme, con gli scienziati, le organizzazioni internazionali, il mondo economico, i politici e la comunità civile che si possono individuare ed attuare soluzioni etiche e sostenibili per il nostro futuro.

In tale ottica, la sezione italiana della Fondazione, istituita nel 2009 dal Principe Alberto II di Monaco per l’inestimabile valore che l’Italia riveste grazie alla sua conformazione geografica e alla eccezionale varietà di biodiversità che ospita, ha quindi organizzato la Serata di Gala che si terrà nel capoluogo reggino, anche in virtù del rapporto di collaborazione intrapreso con il locale Ateneo Universitario.

All’impegno del Sovrano, tramite la Fondazione, è legato infatti il conferimento della laurea magistrale honoris causa in Scienze Forestali ed Ambientali da parte dell’Università Mediterranea di Reggio Calabria al Principe Alberto di Monaco, oggi punto di riferimento internazionale per le attività promosse ed i programmi sostenuti economicamente in materia di salvaguardia della natura e dell'ambiente.

“Rilevante e significativo, in particolare – ha sottolineato l’Ateneo - è il suo impegno verso le foreste in generale e segnatamente verso le attività di ricerca inerenti lo studio, l'analisi, la sperimentazione e la promozione di modelli di gestione sostenibili e orientati alla tutela degli eco-sistemi forestali e alla difesa della biodiversità".

La visita in Calabria del Sovrano monegasco sarà dunque legata ad un aiuto concreto per la natura, ad un impegno che vedrà il coinvolgimento di eccellenze locali attraverso una raccolta fondi, destinata a sostenere progetti volti al ripristino ed alla riqualificazione degli ecosistemi forestali devastati da incendi ed eventi climatici estremi, come nel caso del Parco Nazionale dell’Aspromonte Geoparco UNESCO.