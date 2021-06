Il Gran Ballo dei Principi e delle Principesse

E' un evento emozionante: si tratta del Gran Ballo dei Principi e delle Principesse, in calendario il 17 giugno all’Hôtel de Paris Monte-Carlo, alla vigilia del 60esimo Festival della Televisione di Monte Carlo.

Tutto, in occasione di questo grande ballo internazionale, concorre a creare un’atmosfera principesca per accogliere gli ospiti. Così, tutti quanto sentono battere in sé l’animo di un principe o di una principessa possono dimenticare la vita di tutti i giorni e vivere una vera, magica fiaba.

Tra performance di ballerini, etoile, musicisti e artisti, gli ospiti potranno vivere il loro sogno, indossando divise militari da cerimonia, frac o prestigiosi abiti da gran ballo e diademi e incontrando i reali e le celebrità dello spettacolo.

Tutti i nobili di cuore sono invitati a sposare romanticismo e atmosfera principesca in una delle serate più attese della stagione estiva di Monte Carlo.

Direttrice Artistica di questo imperdibile evento è Delia Grace Noble, cantante lirica e ambasciatrice UNICEF.

Posto sotto l’Alto Patronato di S.A.S. il Principe Alberto II di Monaco, l'evento è benefico: una parte dei fondi raccolti durante il Gala sarà devoluta alla Fondazione Principe Alberto II di Monaco, mentre un’altra alla Fondazione Principessa Grace.