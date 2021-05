Monte Carlo Fashion Week 2021

Appuntamento nel Principato, dal 14 al 18 maggio, per la nona edizione della Monte Carlo Fashion Week, la kermesse punto di riferimento per le nuove tendenze e la moda etica, in Europa e nel mondo.

Radio Monte Carlo è radio ufficiale

La manifestazione si svolge sotto l’Alto Patrocinio della Principessa Charlène di Monaco e si apre con l’attesissima Cerimonia dei Fashion Award, in programma alla Salle des Etoiles dello Sporting Monte-Carlo il 18 maggio. Presenti quei personaggi della moda che si sono distinti per aver unito creatività, sostenibilità e responsabilità sociale, in maniera identitaria.

Ricco anche il calendario di eventi digitali, da seguire sul sito chambremonegasquemode.com/mcfw, sui canali social @montecarlofashionweek.

All'evento non mancheranno come sempre i designer più innovativi del panorama internazionale, tra momenti di incontro, presentazione delle collezioni e spazi dedicati ad approfondimenti. Il progetto “A conversation with” comprende poi una serie di incontri digitali con cui i protagonisti delle passerelle di tutto il mondo esploreranno temi culturali e di costume, confrontandosi sullo stato dell’arte della moda e ipotizzando i possibili scenari del futuro. Tra i nomi confermati, l’imprenditore Brunello Cucinelli, che inaugurerà il calendario. In tema di sostenibilità, da non perdere la conversation tra Sara Sozzani Maino (Head of Vogue Talents e Deputy Director di Vogue Italia e International Brand Ambassador CNMI) e i creatori del marchio messicano Desserto, vincitore del MCFW Sustainable Award 2020. Partecipa anche Audrey Tasiaux, direttrice creativa del brand monegasco di lusso sostenibile Diana D’Orville.

Il tema dell’inclusività e dell’importanza dello scambio culturale è affrontato un talk con la fondatrice della Dakar Fashion Week, Adama Ndiaye. Tre appuntamenti diretti da Stella Jean in collaborazione con l’Afro Fashion Association vedranno l’intervento di designer, special guest e i membri della WAMI sul tema dell’inclusività.

Passerelle virtuali e Pop Up fisici mostreranno le proposte dei marchi internazionali Sofia Alemani, Beach & Cashmere Monaco, Laura Spreti, Inessa Creations e molti altri.

Il concorso battezzato Contest #SustainableTogether, giunto alla sua seconda edizione, è dedicato

alla tutela del pianeta e premierà il brand capace di distinguersi per la sua visione etica e innovativa. Il vincitore del MCFW Sustainable Fashion Award 2021 sarà annunciato in un video il 14 maggio.