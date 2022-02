San Valentino: le più belle canzoni d'amore sono su Radio Monte Carlo

Festeggia San Valentino con Radio Monte Carlo. Dall'8 al 14 febbraio la programmazione della nostra emittente si accende infatti di romanticismo e passione e ti fa ascoltare le più belle canzoni d'amore di ogni tempo. Un'emozionante San Valentino Love Songs Week, all'insegna della grande musica nello stile di Radio Monte Carlo.

Una settimana con le più belle canzoni d'amore di tutti i tempi da Anita Baker con "Sweet Love" a Whitney Houston con "The Greatest Love Of All", da Barbra Streisand con "Woman In Love" ai Simply Red di "Say You Love Me". E non mancheranno i Roxette con "It Must Have Been Love", Phil Collins con "Against All Odds (Take A Look At Me Now)", Diana Ross & Lionel Richie con "Endless Love", i Frankie Goes To Hollywood con "The Power Of Love" e tantissime altre grandi, indimenticabili canzoni.

Se poi sei un inguaribile romantico, puoi anche ascoltare la nostra web radio dedicata, Radio Monte Carlo Love Songs.

Grandi emozioni con la musica di gran classe della San Valentino Love Songs Week di Radio Monte Carlo.