Peter Gabriel: in arrivo i/o The Tour

Peter Gabriel è di ritorno nel nostro paese a quasi dieci anni dal suo ultimo tour europeo. Si tratta di un grande evento: il suo i/o The Tour sarà in Italia sabato 20 maggio all’Arena di Verona e domenica 21 maggio al Mediolanum Forum di Milano con il nuovo i/o The Tour..

i/o The Tour vedrà Peter Gabriel suonare nuova musica, tratta dal suo prossimo album "i/o". Non mancheranno naturalmente le hit del passato, i brani amati dai fan e perle inaspettate. Per lo show, Gabriel sarà accompagnato dagli storici componenti della sua band Tony Levin, David Rhodes e Manu Katché.

A proposito del tour, Peter Gabriel ha dichiarato: “È passato molto tempo e ora sono circondato da tante nuove canzoni, eccitato di portarle in viaggio. Non vedo l’ora di vedervi in tour.”

I biglietti per le date italiane saranno disponibili in anteprima per il Fan Club ufficiale di Peter Gabriel a partire dalle ore 13:00 di martedì 8 novembre fino alle 18:00 del 10 novembre e per gli utenti My Live Nation a partire dalle ore 10:00 alle ore 18:00 di giovedì 10 novembre. Per accedere alla presale My Live Nation basterà registrarsi gratuitamente su www.livenation.it.

La vendita generale dei biglietti aprirà dalle ore 10:00 di venerdì 11 novembre su www.ticketmaster.it, www.ticketone.it e www.vivaticket.com e nei rispettivi punti vendita autorizzati.