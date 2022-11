Monte-Carlo Jazz Festival: la 16* edizione

Il Monte-Carlo Jazz Festival è pronto a celebrare la sua 16° edizione nel Principato, dal 9 novembre al 4 dicembre. Appuntamento dunque con i grandi del jazz, per una manifestazione che nel corso del tempo ha presentato al pubblico artisti come Chick Corea, Sonny Rollins, Herbie Hancock, Diana Krall, Dee Dee Bridgewater, Gregory Porter, Paolo Conte, Al Jarreau, Wayne Shorter.

I concerti si terranno all'Opéra Garnier di Monte Carlo e in altre sedi della Société des Bains de Mer con sessioni "prima" al Crystal Bar dell'Hôtel Hermitage e sessioni "dopo" al Blue Gin del Monte-Carlo Bay, nonché all'American Bar dell'Hôtel de Paris.

Alex Jaffray terrà una masterclass dal titolo allettante: "Perché finalmente amerete il jazz". Inoltre in questa edizione spazio alle nuove generazioni di musicisti dell'Accademia Rainier III. Sarà anche proiettato il film "Let's Get Lost" di Bruce Weber-

Questo il programma:



9 novembre - Reunion dei Moodswing (Joshua Redman - Brad Mehldau - Christian Mcbride - Brian Blade

"MoodSwing", l'album del 1994 del primo quartetto di Joshua Redman, è un incredibile cocktail di quattro musicisti (sassofono: Joshua Redman, pianoforte: Brad Mehldau, basso: Christian McBride e batteria: Brian Blade) che si sono rapidamente affermati nel mondo della musica. Il quartetto si consolidò per un anno e mezzo, ma con personalità musicali estroverse e carismatiche, i membri del gruppo furono presto destinati a perseguire i loro percorsi da solisti. Ora, il live insieme



23 novembre - Jethro Tull

Ian Anderson ed i Jethro Tull, una delle band di rock progressivo più conosciute al mondo, hanno annunciato il loro ritorno sulle scene con il "The Prog Years Tour". Il tour si concentrerà principalmente sugli album più "prog" dei Jethro Tull, in particolare sui primi classici "Stand Up", "Benefit", "Aqualung", "Thick As A Brick", "Passion Play"



24 novembre - Gonzalo Rubalcaba (Matt Brewer & Eric Harland)

Il pianista e compositore cubano Gonzalo Rubalcaba ha vinto tre Grammy e due Latin Grammy ed è un grande nome del jazz.



24 novembre - Richard Bona & Alfredo Rodriguez feat Michael Olivera

Bona, ragazzo prodigio nato nel nel Camerun orientale, è bassista e cantante. Il suo stile unico, all'incrocio di una miriade di influenze (jazz, bossa, musica pop, afro-beat, canzoni tradizionali, funk...) dà una nuova dimensione alla cosiddetta musica africana, ancora inesplorata. Richard Bona e Alfredo Rodriguez, nominati ai Grammy, hanno conosciuto il talento dell'altro grazie al loro comune mentore, Quincy Jones. A loro si unisce sul palco anche Michael Olivera, batterista, produttore, compositore e arrangiatore cubano.



27 novembre - Magma e l'Orchestre Philharmonique de Monte-Carlo



I Magma sono una band di culto della scena musicale francese, all'incrocio tra rock, jazz e avanguardia. Per questa serata speciale, i Magma uniscono le forze con l'Orchestra Filarmonica di Monte-Carlo per un incontro senza precedenti.





29 novembre - Jazz e musica moderna Accademia Rainier III



Il concerto presenta i talenti dell'Accademia Rainier III del Principato di Monaco.



30 novembre - Cécile McLorin Salvant & Sullivan Fortner



Cécile McLorin Salvant è una talentuosa cantante jazz americana, vincitrice del primo premio al Thelonious Monk International Jazz Competition. Ha vinto 2 Grammy Award. Sullivan Fortner è celebrato pianista.



30 novembre - Sofiane Pamart



Sofiane Pamart è uno dei 10 artisti di musica classica più ascoltate in streaming al mondo nel 2021. Il suo universo musicale è a metà strada tra la grande musica da film e le storie d'avventura. È stato il primo artista a suonare un concerto in diretta streaming sotto l'aurora boreale della Lapponia.



1 dicembre - Jazz e cinema: Omaggio a Chet Baker

Proiezione del film "Let's Get Lost" di Bruce Weber (1988)



2 dicembre - Melody Gardot



Cantante, cantautrice e compositrice americana di grande successo. Nel 2020 ha presentato "Sunset in the Blue", il suo quinto album in studio, che ha ottenuto il disco di platino.



3 dicembre - Quartetto Anouar Brahem



Da quasi quarant'anni e con una ricca discografia di 11 album pubblicati dalla ECM Records, Anouar Brahem non ha mai smesso di sfidare la tradizione musicale araba di cui il suo oud è l'emblema, confrontandola con il jazz moderno e con la raffinatezza armonica di altre culture orientali ancestrali.



3 dicembre - Richard Galliano Trio di Tango di New York



Richard Galliano è un acclamato suonatore di bandoneon. Ha collaborato con un numero impressionante di artisti e musicisti prestigiosi: Chet Baker, Wynton Marsalis, Charlie Haden, Toots Thielemans, Kurt Elling, Charles Aznavour, Serge Gainsbourg.



4 dicembre- Chilly Gonzales



Famoso per le sonorità pianistiche intime della sua trilogia di album best-seller "Solo Piano", ma anche per le sue esibizioni e composizioni selvagge, Chilly Gonzales, in accappatoio e pantofole, riempie le principali orchestre filarmoniche di tutto il mondo.