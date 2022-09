Appuntamento a Torino, dal 22 al 26 settembre, per la 14esima edizione di Terra Madre Salone del Gusto.

Radio Monte Carlo è radio ufficiale

L’evento, organizzato da Slow Food insieme a Regione Piemonte e Città di Torino, ha come tema la Rigenerazione e come sempre vede protagonista il cibo buono, pulito e giusto. Gli spazi che ospitano la manifestazione sono quelli del Parco Dora, ex area industriale che da circa quindici anni è al centro di un progetto di trasformazione e riqualificazione urbana. Per la prima volta Terra Madre Salone del Gusto approda in questo spazio della città e la scelta è fortemente simbolica: là dove fino agli anni 9, sorgevano fabbriche e impianti produttivi, oggi si insedia l’evento internazionale dedicato all’agricoltura, all’allevamento e alla produzione alimentare più importante al mondo. Parco Dora è adesso il polmone verde della città e in questo incontro tra passato, presente e futuro si sviluppa il tema scelto per la cinque giorni di Terra Madre Salone del Gusto.

Torna anche il grande mercato degli espositori. Saranno rappresentate tutte le regioni insieme ai produttori della rete Slow Food italiana e internazionale. Fitto il calendario di appuntamenti, degustazioni, conferenze, incontri.





La parola Rigenerare è stata scelta per il suo significato di rinascere. La rigenerazione secondo Slow Food è un tema trasversale: è possibile rigenerare un suolo, la montagna, le acque dolci e acque salate; perfino le città, cancellando la distanza tra produzione e consumo di cibo.

Questa edizione, che segna il ritorno a Torino e in Piemonte con tutte le sue tradizionali forme, i suoi colori e profumi, è sia digitale che globale. Chi non potrà raggiungere il Parco Dora avrà a disposizione una sezione di appuntamenti e di contenuti online e potrà vivere Terra Madre Salone del Gusto 2022 anche attraverso gli eventi diffusi, le attività e le esperienze organizzate dalla rete di Slow Food in Italia e nel mondo.

Terra Madre mostra come il cibo possa essere un ponte verso la pace. E come solo insieme possiamo coltivare un future migliore.

