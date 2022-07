JazzMi 2022

JAZZMI è pronto a festeggiare la sua settima edizione. Sarà una grande festa che coinvolgerà Milano dal centro alle periferie fino ai Comuni fuori città. JAZZMI è un festival nato con le radici fortemente radicate nel futuro. Racconta Milano, il jazz, ma anche un mondo di contaminazioni, di incontri e di trasformazioni.

Radio Monte Carlo è radio ufficiale

La settima edizione di JAZZMI sarà un evento eccezionale con più di duecento eventi diffusi in tutta la città, tra cui incontri con gli artisti, mostre, eventi speciali, concerti nei teatri e nei club, film e tanto altro.

Scopri tutto il calendario completo sul sito www.jazzmi.it

Inoltre JAZZMI torna il 15 e il 22 settembre 2022, prima del festival, con l’attesissimo contest annuale al Volvo Studio Milano: JAM THE FUTURE. Music for a new planet: 7 giovani jazz band under 35 si sfideranno con le loro composizioni originali

Radio Monte Carlo ha selezionato questi concerti:

Giovedì 29 settembre ore 21.00 - Teatro Triennale Milano FABRIZIO BOSSO QUARTET “WE WONDER” Special guest Nico Gori

Venerdì 30 settembre ore 21.00 - Conservatorio di Milano, Sala Verdi PAOLO FRESU “HEROES” con Francesco Diodati - Filippo Vignato - Petra Magoni - Francesco Ponticelli - Christian Meyer

Sabato 1 ottobre ore 20.30 - Blue Note Milano MATT BIANCO

Venerdì 7 ottobre ore 20.30 - Blue Note Milano MYLES SANKO

Venerdì 7 ottobre ore 21.00 - Teatro Triennale Milano AVISHAI COHEN QUARTET

Domenica 9 ottobre ore 21.00 - Teatro Triennale Milano RAPHAEL GUALAZZI

Mercoledì 5 ottobre ore 21.00 - Alcatraz Milano THE CINEMATIC ORCHESTRA