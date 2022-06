E' un appuntamento che colora l'estate di grande musica, coinvolgimento ed emozioni condivise: è Time in Jazz, il festival diretto da Paolo Fresu, giunto alla sua 35° edizione e in programma dal 7 al 16 agosto a Berchidda (Ss) e in altre località del nord Sardegna: Arzachena, Banari, Bortigiadas, Buddusò, Budoni, Cheremule, Consorzio Puntaldia, Loiri Porto San Paolo, Luogosanto, Mores, Oschiri, Porto Rotondo, San Teodoro, Tempio Pausania e Tula.

I concerti sul palco centrale del festival si inaugurano giovedì 11 agosto con il concerto del trombettista israeliano Avishai Cohen e del suo gruppo Big Vicious. Doppio set la sera dopo (venerdì 12): apre uno degli artisti più rappresentativi del jazz italiano, il sassofonista Stefano Di Battista con il suo omaggio a Ennio Morricone; a seguire "Sa banda, sa musica, sa festa", un progetto originale di Time in Jazz che riunisce i protagonisti della scena musicale berchiddese: la Banda Musicale "Bernardo Demuro" con i suoi cento e otto anni di storia, la Funky Jazz Orkestra, prima funky street band della Sardegna, e il batterista, polistrumentista, compositore e arrangiatore, Giovanni "Nanni" Gaias.

Sabato 13 è in arrivo una leggenda del jazz, Archie Shepp: sassofonista, compositore, cantautore, poeta e drammaturgo. Domenica 14 è il momento del quintetto di Mathias Eick, considerato da tempo uno dei maggiori talenti del jazz. La protagonista del concerto di Ferragosto arriva dal Mali: si tratta di Oumou Sangaré, tra le più grandi e influenti cantanti africane, impegnata anche nel campo economico e dell'azione sociale soprattutto a sostegno dell'emancipazione femminile.



Martedì 9 agosto è il momento di uno degli eventi più attesi di ogni edizione del festival: il concerto in omaggio a Fabrizio De André a L'Agnata, la tenuta nei pressi di Tempio Pausania che fu la dimora in Sardegna del grande cantautore genovese. Di scena quest'anno Tosca, artista eclettica, con Giovanna Famulari al violoncello e Massimo De Lorenzi alla chitarra.



Tutte le informazioni e il calendario completo sono disponibili sul sito www.timeinjazz.it