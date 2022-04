Appuntamento dal 3 all'8 maggio con Milano Beauty Week, la settimana dedicata alla cultura della bellezza e del benessere. Alla sua prima edizione, Milano Beauty Week (iniziativa di Cosmetica Italia in collaborazione con Cosmoprof ed Esxence) è un progetto culturale ideato per promuovere il valore sociale, scientifico ed economico del cosmetico e dare rilievo alle eccellenze della filiera cosmetica italiana, dalle multinazionali alle piccole e medie realtà produttive e distributive, passando per le aziende di packaging, materie prime e macchinari.

Ricco il programma delle attività che animeranno le vie di Milano: protagonisti saranno imprenditori, operatori ed esperti del settore, appassionati di beauty, professionisti dell'estetica e dell'acconciatura, ma anche cittadini e visitatori.

La cosmetica è un tema universale: dal dentifricio al sapone, dalla schiuma da barba allo shampoo, ogni individuo utilizza quotidianamente almeno otto cosmetici. Dai gesti legati all'igiene, passando per idratazione e protezione, i prodotti per la cura di sé sono indispensabili alleati per il benessere e l'autostima di ognuno, in ogni età della vita. Innovazione, sostenibilità, inclusione ed emozione sono i temi-guida dell'evento.

L'iniziativa si rivolge al pubblico con un'offerta, anche digital, di talk, laboratori esperienziali, iniziative charity, percorsi tematici, iniziative, non solo presso lo storico Palazzo Giureconsulti, a pochi passi dal Duomo, che sarà sede del Beauty Village aperto alla città durante i sette giorni della manifestazione, ma anche presso altre location e spazi commerciali.

L'accesso agli eventi è gratuito e aperto al pubblico. Alcuni appuntamenti potrebbero essere a pagamento e/o richiedere la registrazione sul sito milanobeautyweek.it o tramite l'app dedicata (questo il link per scaricare da Android - questo il link per scaricare da Apple Store)

Tutte le informazioni e il programma sul sito milanobeautyweek.it