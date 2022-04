Dean Lewis: il concerto in Italia

Dean Lewis, l'artista australiano celebre per la hit "Be Alright" è atteso in Italia per un'unica data. Lo show è in programma a Milano il 9 ottobre, ai Magazzini Generali.

Dean Lewis ha venduto oltre 3 milioni di dischi in tutto il mondo. Il suo singolo più recente, "Falling Up”, ha ottenuto oltre 45 milioni di stream globali. La sua "Be Alright" ha trascorso 5 settimane al primo posto nella classifica australiana ed è stata certificata 11 volte platino in Australia, triplo platino negli Stati Uniti, platino nel Regno Unito e in altri 24 paesi.

Biglietti in vendita a partire da venerdì 8 aprile alle ore 10.00 su www.dalessandroegalli.com