E' un appuntamento ricco di suggestioni d'eccellenza e sapori pregiati: dall'8 all'11 aprile torna infatti nel centro storico di Verona Vinitaly and the City, il fuori salone del vino.

Radio Monte Carlo è radio ufficiale

La nostra emittente racconterà la manifestazione dalla postazione nel cuore dell'evento, in Piazza dei Signori. Maurizio DiMaggio si collegherà per farci partecipi di tutti momenti memorabili di Vinitaly and the City

Sarà una quattro giorni dal calendario ricco di degustazioni, masterclass, show cooking, spettacoli, musica, eventi, appuntamenti culturali, incontri, talk tematici, performance live, flashmob, concerti, dj set, premi e visite guidate. Il centro storico si trasformerà così in un vivace teatro all’aperto per raccontare in modo appassionante il vino, grazie a installazioni, scenografie tematiche e performance nei principali punti di interesse ed accesso, con il coinvolgimento della rete Civica Museale, del comparto enogastronomico del territorio con la rete dei ristoranti tipici e storici e con il supporto dei commercianti locali con attività speciali.

E' "Into the Wine" il claim di quest’anno, per esprimere l’intenzione evocativa di “essere immersi” nel mondo del vino, esserne coinvolti e connotare Verona come la città del vino per eccellenza.

Verona diventa così il palcoscenico magico per narrare l'eccellenza del vino:i luoghi più significativi di accesso alla città e del centro storico, il fiume, i monumenti, le Porte storiche e le torri, le Mura cittadine, la rete dei Musei Civici, le strade e le piazze, i negozi e le attività di ristorazione, diventeranno dei veri e propri punti di riferimento per raccontare il vino in tutte le sue forme.

Saranno infatti proposti diversi percorsi a tema nei luoghi più iconici della città: “Il vino al centro”, in Piazza dei Signori e Piazza Bra, con speciale selezione di etichette; la Torre dei Lamberti, che ospiterà una selezione di vini della Regione Marche per speciali degustazioni dall’alto; il Cortile Mercato Vecchio con ‘Sparkling & Mixology, che ospiterà una selezione delle migliori bollicine italiane; la Loggia di Fra Giocondo, dedicata ai vini sostenibili e al green stage, palco che ospiterà speciali incontri e rassegne sul tema della sostenibilità. Le Masterclass saranno invece tenute nella Loggia Antica. Cortile del Tribunale con ‘Spices’, sarà l’area dedicata a una speciale selezione di vini della Regione Lazio e a una rassegna di concerti Jazz e dj set con il ‘vino e vinili’.

Wine specialist dell’evento è il giornalista Angelo Peretti, direttore di InternetGourment.it. Wine ambassador dell’evento è il giornalista scrittore e gastronomo Paolo Massobrio, fondatore di Golosaria.

Tutte le informazioni su vinitalyandthecity.com