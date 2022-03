Il geniale artista Chilly Gonzales è di ritorno e farà tappa a Milano, al teatro Lirico, il 6 dicembre 2022, unica data italiana del suo tour.

Chilly Gonzales è un acclamato pianista, celebre conosciuto per la trilogia di album di Solo Piano, per la spettacolarità delle sue esibizioni e le canzoni composte per artisti come Jarvis Cocker, Feist e Drake. Per la sua collaborazione con i Daft Punk ha vinto il Grammy “Best Album of the Year”. Talento evclettico, Chilly Gonzales ha inaugurato nel 2018 la sua scuola di musica: The Gonzervatory. Ha anche pubblicato un libro, intitolato "Enya - piaceri colpevoli". Tra i suoi ultimi album, "A Very Chilly Christmas".

Per lo show a Milano Chilly promette numerose sorprese, dalle composizioni della sua trilogia "Solo Piano" a nuovi arrangiamenti di vecchi classici e Masterclass e avverte:" non possiamo guardarci indietro, dobbiamo correre a tutta velocità nel futuro, la musica è tornata!".

