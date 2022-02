Gregory Porter: i live

Il geniale artista jazz/soul Gregory Porter è atteso in Italia nel 2022 per due entusiasmanti live, battezzati “A special evening with Gregory Porter”, in programma il 18 novembre 2022 al Teatro del Verme di Milano e il 19 novembre 2022 al Gran Teatro Geox di Padova.

Nato a Los Angeles, Gregory Porter ha affascinato il mondo con la sua voce unica e i suoi dischi. Il suo debutto è del 2010, con l'album "Water" che gli valse la prima nomination ai Grammy come “Best Jazz Vocal”. Anche il secondo album, "Be Good", è nominato ai Grammy, come “Best Traditional R&B Performance”. I Grammy arrivano nel 2013 (per "Liquid Spirit", Best Jazz Vocal Album) e nel 2016 (per "Take Me To The Alley", ancora una volta Best Jazz Vocal Album).

A ispirare Gregory sono stati grandi del passato come Nat King Cole, Joe Williams e Donny Hathaway, anche se lo stile dell'artista è unico e potentemente originale. L'ultimo disco dell'artista è la raccolta “Still Raising - The Collection”.

