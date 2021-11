E' San Marino a ospitare dal 1 dicembre 2021 al 9 gennaio 2022, nel Giardino dei Liburni, la mostra fotografica della Fondazione Principe Alberto II di Monaco "Uomo – Fauna Selvatica: destini incrociati, territori condivisi”. Un'esposizione di gran fascino e capace di farci riflettere sul futuro del nostro pianeta che è già stata ammirata, con successo, a Monte Carlo e a Roma, in Campidoglio, dove ha entusiasmato oltre 70.000 visitatori.

La mostra presenta le più belle immagini del Premio Internazionale di Fotografia Ambientale della Fondazione, per sensibilizzare l'opinione pubblica sulle questioni relative alla perdita accelerata della biodiversità. Sono state più di 6.000 le fotografie inviate da circa 1.400 fotografi di tutto il mondo al concorso. Immagini memorabili, esposte in tre categorie: "Incredibile fauna selvatica", "Natura selvatica in crisi" e "Ragioni di speranza". Le fotografie illustrano il contrasto tra la bellezza della fauna selvatica e il terribile impatto delle attività dell’uomo sugli habitat naturali.

Nel corso del 2022 la mostra sarà ospitata anche in nazioni quali la Spagna, gli Stati Uniti di America, Singapore.

"La scelta del tema è significativa. Riflette le lezioni da imparare dalla crisi globale che stiamo affrontando: la salute dell’uomo dipende dalla salute degli animali e del nostro ambiente. Le fotografie presentate ci invitano a riflettere sul nostro rapporto con la fauna selvatica e ci spingono ad agire a favore della salute globale", ha dichiarato Olivier Wenden, C.E.O. della Fondazione.

Marco Colasanti, Presidente per l’Italia della Fondazione. ha aggiunto: "È imperativo sensibilizzare l'opinione pubblica sulla necessità di sviluppare un rapporto più armonioso con la natura. Siamo onorati che la Repubblica di San Marino condivida questa convinzione ed abbia accettato di ospitare questo evento"

La mostra può essere visitata anche online a questo indirizzo: exposition.fpa2.org/online-exhibition/