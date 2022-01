Focus Live 2021

Appuntamento a Milano, dall’11 al 14 novembre, al Museo Nazionale Scienza e Tecnologia Leonardo da Vinci (e in diretta sulle piattaforme web) con la nuova edizione di Focus Live, il festival del sapere di Focus, che quest'anno è dedicato al tema delle sfide. Oltre 100 gli appuntamenti aperti al pubblico, tra incontri, laboratori ed esperienze con ricercatori, scienziati, esploratori, sportivi, architetti, artisti e divulgatori, tra cui Luca Parmitano, Alberto Mantovani, Vittorio Sgarbi, Oliviero Toscani,

Radio Monte Carlo è radio ufficiale

Ascolta il collegamento quotidiano a cura di Stefano Gallarini alle 12.30 (giovedì e venerdì) e alle 11.30 (sabato e domenica)

Spazio anche a laboratori interattivi, stand e installazioni nei quali si potrà scoprire e “toccare con mano” come funziona la scienza. Tra questi lo stand dell'Agenzia Spaziale Europea dove sarà possibile scoprire come i satelliti dallo spazio osservano e misurano come sta cambiando il nostro Pianeta o Tree, un'esperienza immersiva di realtà virtuale che permette ai visitatori di "trasformarsi" in un albero. In programma anche due eventi speciali: il primo con Vittorio Sgarbi impegnato in una lectio magistralis sull’arte; il secondo, uno spettacolo teatrale dedicato alla vita di Margherita Hack, la grande astrofisica italiana che l’anno prossimo avrebbe compiuto 100 anni.

Ecco gli incontri segnalati da Radio Monte Carlo (e a due di loro partecipa il nostro Stefano Gallarini):

GIOVEDI' 11 NOVEMBRE

ore 11:25 Il cervello spiegato a tutti- Con Emiliano Ricciardi, psicobiologo. L'organo più complesso raccontato nel modo più semplice.

ore 12.00 Sfide robotiche - Con Giorgio Metta, direttore dell'Istituto italiano di tecnologia (lit). Le ultime frontiere della robotica raccontate con i robot dell'lit presenti sul palco.

ore 13.00 Le tre Regine del Rinascimento - Con Alessandra Necci, scrittrice. Le sfide di tre straordinarie donne del passato: Lucrezia Borgia, Caterina de' Medici e Isabella d'Este. In collaborazione con Focus Storia

VENERDI' 12 NOVEMBRE

Ore 12:00 La Natura che non ti aspetti - Con Stefano Mancuso, botanico dell'Università degli Studi di Firenze, e Gianumberto Accinelli, entomologo e scrittore. Due celebri e brillanti scienziati raccontano le meraviglie della natura.

ore 20:00 - SPECIAL EVENT Il Nobel del moscerino- Con Piergiorgio Odifreddi, matematico, polemista e divulgatore. Storie di grandi scoperte scientifiche ispirate da animali: una chiave originale e divertente per comprendere verità naturali e importanti teorie.

SABATO 13 NOVEMBRE

ore 12:00 Vita da galer Con Riccardo "Reynor" Romiti, campione mondiale StarCraft 2, e Stefano Gallarini, giornalista di Radio Monte Carlo. Come i videogame possono diventare una sfida da, uno sport, una professione.

ore 18:00 Luci e ombre di Caravaggio - Con Vittorio Sgarbi. Genio e sregolatezza del grande pittore lombardo.

DOMENICA 14 NOVEMBRE

ore 12:00 Dallo spazio.. Con Tommaso Ghidini, capo della Divisione di Strutture, Meccanismi e Materiali dell'Esa. L'Homo sapiens è pronto a impiantare una stazione sulla Luna, ad andare su Marte e a varare i viaggi interstellari?

ore 14:00 Fotografo ergo sum- Con Oliviero Toscani, fotografo. Le nuove frontiere della fotografia delineate da un grande artista.



Su live.focus.it è possibile scoprire il palinsesto completo e prenotarsi per partecipare fisicamente ai singoli appuntamenti. Sul sito e sui canali social di Focus sarà poi possibile seguire l’intero festival con quattro giorni di dirette streaming e contenuti speciali.