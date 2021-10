JAZZMI: energia e speranza nell'edizione 2021

Un grande abbraccio, all'insegna dell'energia e della speranza: è così che l'edizione 2021 di JAZZMI torna a Milano, dal 21 al 31 ottobre, per buttare il cuore oltre gli ostacoli e riportare il jazz, nazionale e internazionale, in teatri, luoghi di cultura e socialità di tutta la città. JAZZMI invade la città, i suoi quartieri e la provincia con grandi artisti, giovani jazz band, progetti speciali, laboratori, proiezioni e 80 eventi gratuiti.

Radio Monte Carlo è radio ufficiale

Come da tradizione, JAZZMI vuole continuare a comunicare gioia e a generare partecipazione, nella convinzione che musica dal vivo e cultura possano continuare ad avere effetti terapeutici per affrontare le sfide del nostro vivere quotidiano. Naturalmente nel rispetto reciproco e delle norme in vigore.

Questa edizione è costruita interamente come una dedica a Milano e coinvolgerà grandi artisti del jazz italiano e internazionale . Centinaia sono i musicisti coinvolti, fra concerti nei grandi teatri e giovani jazz band in ogni spazio cittadino. Tra i nomi che si esibiranno, ci sono quelli del Fabrizio Bosso Quartet, Roberto Gatto, Paolo Fresu con Around Tŭk, Camille Bertault, Vinicio Capossela.

Paolo Fresu

Due sono i poli principali: Triennale Milano Teatro e il Blue Note Milano. Ma JAZZMI coinvolge tutta la città, da Casa degli Artisti al Volvo Studio Milano, da Made in Corvetto alla Loggia dei Mercanti e Villa Necchi Campiglio, da Nuovo Armenia a Dergano a PuntoZero Teatro a Bisceglie e ancora all’Olinda - Ex Ospedale Psichiatrico Paolo Pini, all’Off Campus San Siro in Piazza Selinunte, a Casa Jannacci e al Padiglione Chiaravalle, passando per micrò in Chiesa Rossa e ancora oltre.

Fabrizio Bosso Quartet

La musica abbraccia tutta Milano con il progetto speciale costruito lungo AbbracciaMi, la circle line della città. JAZZMI continua poi anche quest’anno il suo viaggio fuori dai confini cittadini nei Comuni di San Donato Milanese, Trezzano Sul Naviglio, Carugate e Buccinasco. Tornano in questa sesta edizione anche le anteprime cinema, le presentazioni e gli incontri con gli artisti che quest’anno troveranno casa all’interno del Parco Sempione fra le mura di Cascina Nascosta.

Tony Momrelle

Questi i concerti selezionati da Radio Monte Carlo:

Giovedì 21 ottobre Ore 20.30 | Blue Note Milano RICHARD BONA & ALFREDO RODRIGUEZ

Giovedì 21 ottobre Ore 22.00 | Alcatraz Milano JOSÈ JAMES

Sabato 23 ottobre Ore 20.30 | Blue Note Milano TONY MOMRELLE

Domenica 24 ottobre Ore 21.00 | Conservatorio di Milano, Sala Verdi PAOLO FRESU “Around Tŭk”

Martedì 26 ottobre Ore 20.00 | Triennale Milano Teatro FABRIZIO BOSSO 4TET

Mercoledì 27 ottobre Ore 20.30 | Blue Note Milano CAMILLE BERTAULT

Venerdì 29 ottobre Ore 21.00 | Triennale Milano Teatro VINCENT PEIRANI & EMILE PARISIEN

Domenica 31 ottobre Ore 19.00 | Triennale Milano Teatro THEO CROKER

Camille Bertault

“La nuova edizione di JAZZMI è un importante tassello nel quadro della ripresa delle attività di spettacolo in città – ha dichiarato l'assessore alla Cultura Filippo Del Corno – Milano, infatti, non ha mai smesso di lavorare dietro le quinte per questo obiettivo che finalmente si profila netto all'orizzonte, grazie anche al già preannunciato allargamento delle capienze consentite per gli spettacoli dal vivo. Il modello della rassegna è ormai consolidato e di successo, e prevede anche quest'anno tanti concerti diffusi in città grazie alla collaborazione di molti soggetti, pubblici e privati.”

Tutte le informazioni sul sito jazzmi.it