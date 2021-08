GenovaJeans 2021

E'stata battezzata GenovaJeans la manifestazione che, dal 2 al 6 settembre, colora di blu la città di Genova, il tessuto nato proprio nel capoluogo ligure e amato in tutto il mondo.

(Foto: Arch. Giulia Garbarini)

Si tratta di un evento internazionale che unisce la storia e il futuro del jeans, sotto l’ombrello della sostenibilità.

Questa prima edizione ripercorre la storia, l’evoluzione e l’innovazione dei jeans con una serie di esperienze coinvolgenti.

In calendario, la mostra Artejeans, trentasei opere in tela jeans donate alla città da artisti italiani contemporanei rinomati in tutto il mondo ed esposte al Metelino. A Genova sarà anche creato il Museo Internazionale del Jeans, che sarà ricco del prestigioso patrimonio storico cittadino, tra cui i Teli della Passione del 1538 e le statuine del presepe del 1700 realizzate dalla scuola del Maragliano. Il Museo si svilupperà man mano che la città riceverà le nuove collezioni che saranno sistemate in location diffuse nell’area.

(Foto: Clelia Firpo)

Grazie al suo percorso, GenovaJeans racconta i momenti salienti della storia e dell’innovazione del jeans. Per la prima volta sono esposti pezzi leggendari provenienti dagli archivi privati Diesel. E sarà un'emozione ammirarli negli atrii degli splendidi Palazzi Unesco, nella Loggia di Banchi e nelle vetrine lungo La Via del Jeans, che raccoglie la Via di Pré, Via del Campo e Via San Luca. Il progetto del Comune di Genova è di ripopolare questa zona nel segno del Jeans anche grazie a un recente provvedimento che sosterrà gli affitti per le nuove attività commerciali, artigianali, della ristorazione e della cultura nel centro storico.

(Foto: Arch. Giulia Garbarini)

Negli spazi dell’ex Mercato Statuto si affronterà il tema della riflessione sulla sostenibilità dei processi produttivi grazie a un'esperienza immersiva a cura di Candiani, che esporrà il danno causato dalla produzione non-sostenibile e presenterà soluzioni innovative per il futuro dell’industria.

Non mancheranno incontri, spettacoli e animazioni organizzate lungo il percorso della Via del Jeans. Jack Savoretti, infine, il celebre artista la cui famiglia è originaria di Genova, sarà protagonista del film "Jeans-The Genoa-R-Evolution".

(Foto: Arch. Giulia Garbarini- Foto d'apertura Candiani)