E' la meravigliosa città di Genova a ospitare la finale di The Ocean Race Europe, il prestigioso evento velico in programma dal 16 al 20 giugno. Una vera occasione storica per il capoluogo genovese, che grazie anche alla sua grande tradizione marinara e sportiva, per la prima volta sarà sede finale di tappa di un evento di vela oceanica di livello mondiale.

Radio Monte Carlo è radio ufficiale

The Ocean Race Europe vede impegnati alcuni dei migliori velisti ed equipaggi al mondo. Si tratta di una regata a tappe con partenza da Lorient, in Francia, e arrivo appunto a Genova.

La partenza è dal porto bretone di Lorient, il 29 maggio, con tappe a Cascais, in Portogallo e Alicante in Spagna, prima dell’atteso finale di Genova. Durante l’evento saranno disputate anche due regate costiere, che assegneranno punti bonus ai primi tre classificati.

Ogni tappa offshore durerà circa tre/quattro giorni. I team regateranno in due classi: i veloci monotipo VO65 e gli innovativi e super-tecnologici IMOCA 60. Tutti gli equipaggi avranno almeno una velista donna in squadra e molti imbarcheranno velisti under 30.

Radio Monte Carlo racconterà la manifestazione a tutto tondo, con interviste ai protagonisti e il racconto del gran finale dell’importante regata.

Nei giorni precedenti la manifestazione Radio Monte Carlo farà vivere l’atmosfera della preparazione alla festa. Stefano Gallarini ci parlerà dell'atmosfera e degli avvenimenti del giorno dal Porto Antico di Genova e il giorno della regata racconterà in dettaglio l’evento.

The Ocean Race Europe è anche il primo passo sulla rotta per l'edizione 2022-23 (la cinquantesima!) di The Ocean Race, che vedrà Genova diventare per due settimane la capitale indiscussa della vela globale.

Genova infatti ospiterà nella zona del Porto Antico la flotta delle barche partecipanti e gli organizzatori stanno mettendo a punto una serie di iniziative dedicate al pubblico di ogni età, tra sport, intrattenimento e attività educative.

Inoltre il 19 giugno nelle acque genovesi si svolgerà anche una regata costiera.

The Ocean Race Europe sarà anche l'occasione per dare il via a un programma di sostenibilità, con iniziative di educazione per i più giovani, raccolta di dati scientifici a bordo di alcune barche e tavole rotonde sui temi sociali e ambientali con l’obiettivo di trovare soluzioni per la salute degli oceani e la mitigazione del cambiamento climatico. Gli equipaggi saranno invitati a partecipare al premio The Ocean Race Guardians che premierà i migliori comportamenti in tema sostenibilità e che sarà assegnato il 19 giugno a Genova in occasione della cerimonia di premiazione generale.

Team partecipanti a The Ocean Race Europe

Classe VO65

AmberSail (LIT)

Austrian Ocean Race Project (AUT)

Mirpuri Foundation Racing Team (POR)

Sailing Poland (POL)

Viva Mexico (MEX)

Team Childhood 1 (SWE / NED)

AkzoNobel Ocean Racing (NED)

Classe IMOCA

11th Hour Racing Team (USA)

CORUM L'Epargne (FRA)

LinkedOut (FRA)

Offshore Team Germany (GER)

Bureau Vallée (FRA)



Maggiori informazioni al sito: www.theoceanrace.com































Radio Monte Carlo

è Media partner della città di Genova