Ludovico Einaudi ospite di Radio Monte Carlo

Da lunedì 31 maggio a giovedì 3 giugno ogni sera durante Monte Carlo Nights ascolta un brano estratto dall'album "Cinema" presentato da Nick e Ludovico Einaudi in persona. E giovedì 3 giugno non perdere l'intervista esclusiva!

Ludovico Einaudi è ospite di Monte Carlo Nights per parlare a Nick The Nightfly del suo album "Cinema", una collezione delle sue composizioni tratte da film e tv. L'album, in uscita il 4 giugno, contiene anche i brani inseriti nei film Premi Oscar "Nomadland" e "The Father" e due inediti.

"Cinema" comprende 28 brani eccezionali, tra cui "Insidious", "Sense8", "This is England".

«Einaudi sedeva al pianoforte e quello che non era un film è diventato un film», ha dichiarato Shane Meadows, regista di "This Is England". «Il motivo per cui volevo davvero lavorare con Einaudi è il modo in cui usava i violini. Volevo avere un filo d'oro simile a un violino per tutto il film», ha ricordato Florian Zeller, regista di "The Father". E Chloe Zhao, regista di "Nomadland": «Sono andata online per cercare musica classica ispirata dalla natura ... [mi ha portato a] un video su YouTube della sua Elegy for the Arctic. Ho quindi iniziato ad ascoltare Seven Days Walking e sono rimasta stupita da come sentivo che Ludovico stava camminando sulle Alpi. Mi sembrava che lui e il personaggio di Fern camminassero parallelamente; il loro comune amore per la natura li collega, e sapevo che allora la sua musica si sarebbe adattata perfettamente al nostro film».

Ludovico Einaudi confessa: «Dicono che la mia musica sia cinematografica… è sempre interessante per me vedere la mia musica combinata con le immagini; è come riscoprire la lettura della mia musica con una prospettiva diversa».

Einaudi può vantare 15 album in studio e oltre 80 sincronizzazioni cinematografiche e televisive ed è il più grande artista classico ascoltato in streaming di tutti i tempi.