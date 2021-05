Robben Ford e Bill Evans: le date del tour Miles, Blues and Beyond Due musicisti leggendari insieme per una serie di date davvero imperdibili

10 Maggio 2021

Data di inizio 04/07/2021 Data di fine 14/07/2021

Un tour a dir poco imperdibile: è "Miles, Blues e Beyond", che vede due vere, grandi leggende della musica unirsi per portare anche sui palchi italiani tutta la forza del loro straordinario sound. Si tratta di Robben Ford e Bill Evans, attesi nel nostro paese nelle seguenti date: 4 luglio 2021- TEATRO DEL VITTORIALE | GARDONE RIVIERA (BS) 5 luglio 2021- CAVEA AUDITORIUM PARCO DELLA MUSICA | ROMA 14 luglio 2021- STUPINIGI SONIC PARK | NICHELINO - TORINO Radio Monte Carlo è radio ufficiale. L'incontro tra Robben Ford e Bill Evans sprigiona pura magia e supera le barriere tra jazz, rock e blues. Robben Ford, uno dei più celebrati chitarristi elettrici, ha suonato tra gli altri con Miles Davis, Joni Mitchell, George Harrison, Michael McDonald, Bob Dylan, John Mayall, Greg Allman, Mavis Staples. Bill Evans ha collaborato con Miles Davis, John McLaughlin, Herbie Hancock, Mick Jagger. Insieme, Ford e Evans hanno pubblicato l'album “Sun Room”. Robben Ford ha dichiarato: «Non potrei essere più felice di questo disco. Le sensazioni erano ottime durante tutto il processo di registrazione, è stata una gioia esserne parte». E Bill Evans: «Fare questo disco è stato qualcosa di speciale. Musica senza tempo a livelli altissimi. Io e Robben siamo estremamente felici di tornare in tour insieme. Questo tipo di collaborazioni non succedono ogni giorno. Porteremo il pubblico su un percorso musicale dal blues al contemporary jazz con in più un pò di Miles Davis tirato qua e là». Prevendite al sito www.dalessandroegalli.com