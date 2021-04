8 maggio: l'emozionante concerto benefico per la Croce Rossa all'insegna della grande musica e della speranza

Vuol essere un segno forte di rinascita, di unità, di speranza, di sguardo rivolto al futuro. Per ripartire in unità: è "Many Hearts One Love", l'emozionante concerto in programma dal Blue Note di Milano l'8 maggio, alle 19.00.

32 artisti, 192 paesi e 14 milioni di cuori uniti in uno sforzo solidale, per sostenere la Croce Rossa internazionale e tutti i suoi operatori e volontari.

Una serata unica di intrattenimento di qualità firmata Blue Note, in contemporanea mondiale. Ad alternarsi sul palco personaggi come Malika Ayane, John McLaughlin, Ermal Meta, Paolo Fresu & Bebo Ferra, Olivia Trummer, Enrico Ruggeri, Tosca, Milo Manara, Nicola LaGioia. Conduttori, Nick The Nightfly e Chiara Buratti.

Il live è in streaming sui canali social di Radio Monte Carlo e Blue Note Milano in versione free per i primi 20 minuti. Per la performance successiva è necessario l'acquisto online sulla piattaforma VOD del Blue Note di Milano. Il ricavato sarà donato alla Croce Rossa.