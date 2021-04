Radio Monte Carlo per la Giornata Mondiale della Terra

Il 22 aprile si celebra la Giornata Mondiale della Terra. Per l'occasione, Radio Monte Carlo è in onda con una programmazione dedicata all'evento e un'intervista esclusiva con il Principe Alberto di Monaco

La Giornata Mondiale della Terra, che le Nazioni Unite celebrano in tutto il mondo il 22 aprile, è la più grande manifestazione ambientale del Pianeta, l'unico momento in cui tutti i cittadini del mondo si uniscono per celebrare la Terra e promuoverne la salvaguardia.

Quest’anno Radio Monte Carlo – che da sempre affronta, nei suoi programmi, tematiche legate all’ambiente– ha deciso di dedicare all’Earth Day l’intera programmazione di giovedì 22 aprile. Nel corso della giornata si susseguiranno interventi di approfondimento e interviste a esponenti delle associazioni che da sempre si battono per la salvaguardia del nostro Pianeta.

Alle ore 9.20 parlerà Giuseppe Onufrio di GreenPeace Italia

Alle ore 11 Raffaella Giugni di Marevivo

Alle ore 15.30 Luca De Gaetano di Plastic Free

Alle ore 18.20 quando verrà trasmessa l’intervista esclusiva che il Principe Alberto II di Monaco ha rilasciato ai microfoni di Radio Monte Carlo.

Radio Monte Carlo inoltre si impegna quotidianamente affinché ogni singolo, attraverso i propri comportamenti, possa diventare elemento attivo nella salvaguardia dell’ambiente. A questo scopo, ogni giorno alle 10.40 e alle 15.40 all’interno del palinsesto della radio vanno in onda due appuntamenti “Radio Monte Carlo Green”.