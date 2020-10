Dal 22 ottobre al 1° novembre torna JAZZMI, la grande manifestazione che porta la musica live in 50 spazi cittadini, a Milano e in tutti i suoi quartieri, con giovani band e artisti affermati. Tanti i progetti speciali e gli eventi gratuiti.

Radio Monte Carlo è radio ufficiale

La manifestazione di quest'anno è all'insegna del coraggio, della solidarietà, della tenacia e dell'unione, per un’edizione dedicata a una città che si rialza con l’emozione insostituibile della musica dal vivo. Dai due poli principali della Triennale e del Blue Note, JAZZMI coinvolgerà tutta Milano, dal Castello Sforzesco al Giambellino, da Piazza Duomo e il Pirellone all’Ortica e Chiaravalle, e ancora CityLife, Porta Nuova, Corvetto, San Siro e anche fuori città a Rozzano, Trezzano Sul Naviglio, Carugate e San Donato Milanese.

Il programma è di altissima qualità e con costante attenzione alle disposizioni necessarie a contenere il virus.

QUESTI GLI APPUNTAMENTI SEGNALATI DA RADIO MONTE CARLO

Giovedì 22 ottobre - Triennale Milano - DANILO REA “TRE PER UNA”, OMAGGIO A MINA Con la partecipazione di MASSIMILIANO PANI

Giovedì 22 ottobre - Blue Note Milano SERENA BRANCALE & SPECIAL GUEST

Venerdì 23 ottobre - Teatro Dal Verme THE COMET IS COMING

Venerdì 23 ottobre - Triennale Milano Teatro FRANCO D’ANDREA - NEW THINGS

Sabato 24 ottobre - Triennale Milano Teatro C’MON TIGRE + TOCCAFONDO

Sabato 24 Ottobre - Teatro Dal Verme JAMES SENESE NAPOLI CENTRALE

Sabato 24 ottobre - Triennale Milano Teatro TOMMASO CAPPELLATO

Domenica 25 ottobre- Triennale Milano Teatro GIOVANNI FALZONE / GLAUCO VENIER

Domenica 25 ottobre - Blue Note Milano BALKAN ROOTS WITH ORRIN EVANS

Martedì 27 ottobre - Triennale Milano Teatro MICHAEL LEAGUE & BILL LAURANCE

Martedì 27 ottobre, - Blue Note Milano MINO CINELU & NILS PETTER MOLVAER "SULA MADIANA"

Mercoledì 28 ottobre - Triennale Milano Teatro MUSICA NUDA (PETRA MAGONI e FERRUCCIO SPINETTI)

Mercoledì 28 ottobre - Blue Note Milano CAMILLE BERTAULT

Giovedì 29 ottobre - Blue Note Milano GEGÈ TELESFORO

Giovedì 29 ottobre - Conservatorio di Milano PAOLO FRESU – AROUND TUK 2

Sabato 31 ottobre - Triennale Milano Teatro CRISTINA DONÀ & THE FISHWRECK – SEA SONGS

Sabato 31 ottobre - Triennale Milano Teatro SARATHY KORWAR

Domenica, 1 novembre- Triennale Milano Teatro YARON HERMAN TRIO

Domenica 1 novembre - Conservatorio di Milano STEFANO BOLLANI – PIANO VARIATIONS ON JESUS CHRIST SUPERSTAR

Oltre settanta saranno gli eventi live della ormai consueta rassegna JAZZMI FREE. Si torna anche nei musei, seppur all’aperto e sotto i portici: Castello Sforzesco e il MUBA – Rotonda della Besana tornano ad aprirsi alla musica nei due weekend del festival. JAZZMI non rinuncia a portare la musica anche a chi più difficilmente potrà partecipare al festival e inaugura e chiude in due posti speciali della città: giovedì 22 ottobre alla Sala Medicinema dell’Ospedale Niguarda e domenica 1° novembre a Casa Jannacci in viale Ortles.

Scopri il calendario completo della manifestazione sul sito www.jazzmi.it