John Legend: la nuova data al Lucca Summer Festival

Una grande notizia per tutti i fan di John Legend. Il celebre musicista era infatti atteso quest'anno al Lucca Summer Festival, ma la data era stata cancellata a causa dell'emergenza virus. Adesso, John Legend ha accettato di riprogrammare al 2021 il concerto!

Appuntamento dunque al Lucca Summer Festival il 10 luglio 2021 per l'unica data italiana del grande John Legend.

Radio Monte Carlo è radio ufficiale.

I biglietti già venduti per il concerto del 2020 rimarranno validi per lo show del 10 Luglio 2021 mentre nuove disponibilità di biglietti verranno rimessi in vendita sul circuito Ticketone a partire dalle 12.00 del 7 settembre.

John Legend si era già esibito a Lucca, nel 2015, con un concerto memorabile. Il musicista, definito nel 2019 “Sexiest Man Alive” dalla rivista People, ha già vinto Oscar, Golden Globe, Grammy, Tony Award, Billboard Music Award e BET Award.

Il cartellone del Lucca Summer Festival 2021 è ricco anche degli show di Celine Dion, Beck, Liam Gallagher, Paolo Conte, Nick Mason, Ben Harper e Brunori Sas.