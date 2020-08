E' una mostra imperdibile quella in programma dall'8 settembre 2020 all'11 aprile 2021 a Roma, al Chiostro del Bramante. Intitolata "Banksy: a visual protest", è infatti dedicata alle opere e all’identità del misterioso artista e writer inglese.

Radio Monte Carlo è radio ufficiale

In esposizione, oltre 90 opere, intrise di ironia, denuncia, politica, intelligenza, protesta. che raccontano il mondo di Banksy, da "Love is in the Air" a "Girl with Balloon", da "Queen Vic" a "Napalm". Si tratta di stampe su carta o tela, ma anche di stencil su metallo o su cemento e di sculture di resina polimerica dipinta e di bronzo verniciato.

Non mancano più di 20 progetti per copertine di dischi e libri, lungo un arco temporale che va dal 2001 al 2017. Tutte le opere provengono da collezioni private.



E' particolarmente significativo l'incontro tra la splendida struttura progettata dal Bramante nel XVI secolo e i messaggi graffianti ed emozionanti delle opere di Banksy, che abbiamo visto sui muri di tante metropoli contemporanee. I temi prediletti da Banksy sono la guerra, la ricchezza e la povertà, gli animali, la globalizzazione, il consumismo, la politica, il potere, l’ecologia.



Ma chi è Banksy? Presumibilmente nato a Bristol all’inizio degli anni Settanta, Banksy è considerato uno dei maggiori esponenti della street art. Nessuno, a parte i suoi amici e i suoi collaboratori più stretti, conosce la sua identità. Dalla fine degli anni Novanta ha iniziato a invadere i muri di numerose città, da Bristol a Londra, a New York, a Gerusalemme e a Venezia con graffiti e varie performance e incursioni. Banksy ha scelto l'anonimato per evitare la polizia (le sue incursioni artistiche sono performance improvvise e non autorizzate) e non inquinare la percezione della sua identità e delle sue opere.

In occasione del Cinquecentenario dalla morte di Raffaello, il Dipartimento educativo del Chiostro del Bramante dedica inoltre uno speciale progetto educativo che promuove un dialogo tra l’opera ad affresco di Raffaello Sanzio e i lavori del celebre street artist britannico.

Scopri di più a questo link: chiostrodelbramante.it